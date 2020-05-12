Dj NANA оголилася для чоловічого глянцю. Фото 18+

Еротична фотосесія Dj NANA стала частиною першого digital-випуску українського чоловічого журналу

Італійська тематика, мінімум одягу та звабливі пози… Співачка та танцюристка Dj NANA приміряла сексуальні образи для відвертої фотосесії. Жіночні луки, що зносять чоловікам дах, створювали за допомогою корсетів, мереживної білизни та накидки на голе тіло.

Зйомки провів творчий тандем Vicoolya & Saida.

– Я давно хотіла попрацювати з Vicoolya & Saida і на початку року мені випала така можливість. Ми зустрілися в Києві, між моїми гастролями і зйомками дівчат в Італії, – розповіла Dj NANA. – Протягом фотосесії грала італійська музика, яка створювала особливу атмосферу. Я відчувала себе Монікою Белуччі. Мені дуже сподобалося позувати! Мрію, щоб наступна наша спільна зйомка відбулася в Парижі або в Італії.

Чекаємо на нові образи Dj NANA.

Фото – xxl.ua

Більше новин:

Dj NANA випустила трек «Вічно молодими». Слухаємо

DJ NANA показала шикарну фігуру в колготках і білизні з шипами