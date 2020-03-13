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Dj NANA випустила трек «Вічно молодими». Слухаємо

Завтра, 14 березня, Dj NANA святкує свій День народження. На честь цієї події артистка випустила трек «Вічно молодими». Ця пісня про внутрішню свободу, пригоди і драйв. І присвячена всім, хто вміє насолоджуватися життям.

– «Вічно молодими» – це заклик до вільного стану душі. Особливо приспів, який провокує на найяскравіші і найбожевільніші пригоди, дістає зі свідомості найкрутіші спогади, – ділиться Dj NANA.

Dj NANA – Вічно молодими:

Автором цієї пісні в колаборації з молодим автором Галиною Моруз став продюсер артистки і композитор Руслан Квінта.

– У пісні два автора слів і музики, тому для нас було дуже важливо знайти правильний баланс. Ми задоволені результатом: ця пісня відображає настрій і відкриває новий погляд на творчість Нани, – прокоментував прем’єру Руслан Квінта.

Артистка зізналася, що її нинішній емоційний стан повністю переплітається з текстом пісні. На думку Dj NANA, іноді потрібно сказати «стоп», відпустити всі справи і піти у відрив. І ідеально зробити це прямо зараз, включивши трек «Вічно молодими».

Dj NANA – Вічно молодими: слова пісни

Утро.. Телефон,
просто моветон
В нем твой день и ночь
В нем живут стихи и твои грехи
И как ты – точь в точь
Помочь …
Кто сможет нам … Помочь ?

Припев:
Остановились на мысли
Что мы с тобою зависли
Будем вечно молодыми
Вечно вечно молодыми!
Останови свое время
И до головокруженья
Будем вечно молодыми
Вечно вечно молодыми!

Не нужны звонки,
просто гладь смотри,
просто гладь смотри
Люди, коллажи, стертые мечты, на экране…
Ночь Помочь .. Кто сможет нам помочь?

Припев:

Остановились на мысли
Что мы с тобою зависли
Будем вечно молодыми
Вечно вечно молодыми!
Останови свое время
И до головокруженья
Будем вечно молодыми
Вечно вечно молодыми!

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