Тепер престижну нагороду зможуть отримати і стрімінгові платформи

Американська кіноакадемія вперше допустила до «оскарівських» перегон фільми, які вийшли на стрімінгових платформах типу Netflix або Amazon. Такі нововведення організатори внесли через пандемію коронавірусу, яка призупинила роботу кінотеатрів та відклала прем’єри кінострічок.

«Фільми, показ яких раніше був запланований в кінотеатрах, але вихід яких спочатку відбувся на комерційній стрімінговой або VOD-платформі (відео за запитом – прим.ред.), зможуть претендувати на нагороду за кращий фільм, премії в основних і спеціальних номінаціях», – йдеться в заяві академії.

До цього номінантами на «Оскар» могли стати лише фільми, які були в прокаті в будь-якому комерційному кінотеатрі Лос-Анджелеса протягом одного тижня, що передує врученню премії. А тепер усе, що потрібно, це представити картину Кіноакадемії протягом 60 днів після прем’єри.

«Академія щиро вірить, що немає способу краще випробувати на собі магію кіно, ніж подивитися їх в кінотеатрі. Наша відданість цьому залишається незмінною. Проте, трагічна ситуація з пандемією коронавірусу змушує нас тимчасово внести виключення в правила нашої премії», – заявили президент академії Девід Рубін і гендиректор Доун Хадсон.

Такі зміни у правилах діятимуть лише на церемонії «Оскар-2021», яка пройде 28 лютого 2021 року. Після цього діятимуть попередні правила.

Фото: Getty Images

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