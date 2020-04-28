Виконавець стверджує, що його статки занизили

Репер Каньє Вест нарешті потрапив до переліку найбагатших людей світу за версією журналу Forbes. Але чоловік Кім Кардаш’ян однаково залишився незадоволений тим, як усе вийшло. Видання оцінило статки музиканта в 1,3 мільярда доларів. А сам Каньє Вест стверджує, що володіє набагато більшою сумою.

«Ніхто у Forbes не вміє рахувати, я просто скажу, що у мене 3,3 мільярда доларів», – заявив репер.

Виявляється, Каньє Вест давно мріяв потрапити у список найбагатших, але Forbes довго не включав музиканта у рейтинг. Артист звинувачував видання у «навмисному приниженні» на грунті расизму. І коли Forbes опублікували новий список мільярдерів, а Каньє не знайшов там себе, він почав діяти. Репер вислав до редакції документи, які підтверджували його фінансовий стан. Фахівці вивчили матеріали і внесли Веста в список мільярдерів.

Так, більшу частину суми музикантові принесла його лінія одягу Yeezy, яку він запустив з Adidas сім років тому. Журнал оцінив цей бренд в 1,26 мільярда доларів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram forbes 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Вартість же всіх інших активів артиста, згідно з підрахунками журналу, в цілому складає 125 мільйонів доларів. Так, 35 мільйонів Каньє тримає в акціях, 17 мільйонів у нього готівки, на 102 мільйони він володіє нерухомістю, автомобілями – на 3,8 мільйона доларів. Вартість його музичних активів – 90 мільйонів.

На закиди Каньє про неправильність суми редакція Forbes відповіла, що при фінальному розрахунку враховувала лише 50% вартості його активів, оскільки більшість з них є неліквідними або ж належать його дружині. Згадала редакція й про борги Веста, а це приблизно 100 мільйонів доларів.

Фото: Getty Images

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