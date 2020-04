Фронтмен Kadebostany – про карантин у Швейцарії, колаборацію з KAZKA і велике оновлення. Ексклюзив!

Група Kadebostany – абсолютно особливий музичний проект зі Швейцарії. Це не просто колектив, це ціла республіка Кадебостан, створена Гійомом де Кадебостані, в якій може відбуватися все, що завгодно. Нещодавно Kadebostany випустили міні-альбом з чотирьох треків, кожен з яких записаний із новим солістом, і навіть презентували один з них на концерті групи KAZKA в Києві. Як створювався альбом DRAMA? Як проходить карантин у Швейцарії? За що Гійом особливо любить Україну? І коли чекати швейцарців у гості, читайте в ексклюзивному інтерв’ю з засновником Kadebostany Гійомом.

Можете порахувати, скільки разів ви були в Україні? Який найяскравіший спогад залишився?

– Я думаю, вже більше 15 разів. Зовсім недавно я був спеціальним гостем на концерті KAZKA в Палаці спорту в Києві. Це було неймовірно! Ми презентували наш спільний трек «Baby, I`m Ok», і публіка дуже тепло його прийняла. Мені подобається, що в кожному місті вашої країни абсолютно різна енергетика й публіка. Ми були в Києві, Івано-Франківську, Дніпрі, Одесі, Тернополі, Львові, Харкові, і всюди нас приймали тепло і абсолютно по-різному. Це дуже круто й незвично – відчувати таку різну енергетику в містах однієї країни.

Чи є карантин у Швейцарії? Чи довелося вам скасовувати через вірус концерти, і як взагалі впливає карантин на музичну індустрію?

– Так, у Швейцарії є «легкий» карантин. У нас немає жорстких заборон, проте рекомендовано сидіти вдома й не виходити без потреби. Особисто мене це не надто обмежує, адже коли ми не в турі, я й так зачиняюся вдома і працюю над новою музикою у себе на студії. На жаль, через пандемію нам довелося перенести весь наш тур на підтримку нового альбому DRAMА, і це мене засмучує. Якщо говорити про індустрію в цілому, я думаю, що цей карантин дуже погано впливає на стан справ, адже він зачепив усіх і кожного. Однак зараз нам всім треба бути сильними і шукати рішення й виходи з цієї ситуації.

Чи плануєте ви проводити онлайн-виступи, як роблять багато артистів зараз?

– На жаль, ні. У нас немає можливості зібрати всіх музикантів в одному місці в один час, щоб зробити повноцінний online-концерт. Я живу у Швейцарії, Fang The Great – на півдні Франції, а Célia – в Італії. Ми збираємося разом у турі, але зараз такої можливості не маємо.

Мені подобається оновлюватися від альбому до альбому і ніколи не робити одне й те саме двічі

Ваш новий альбом – це нова сторінка в історії групи. Якою ви бачите цю нову сторінку? Чи сильно змінився звичний фанам почерк?

– Все почалося минулого року на Ібіці. Я виступав там зі своїм DJ-setом, і в один момент мені спало на думку бачення нової ери, яку я відразу ж позначив як DRAMA. Люблю ділити свої роботи на «ери», кожна з яких має свою специфічну музичну та візуальну індивідуальність. Мені подобається оновлюватися від альбому до альбому і ніколи не робити одне й те саме двічі. Цього разу я співпрацював з чотирма абсолютно різними і новими для мене вокалістами. Хотів, щоб усе відбулося спонтанно і природно. Так і вийшло! Крім цього, я надихнувся фільмом 1973 року «Священна гора», і мені захотілося створити 20-хвилинне відео, щоб показати єдність між моєю музикою і картинкою, яку я бачу.

Чому з усіх українських артистів ви вирішили записати пісню саме з Сашею (солістка групи KAZKA, – прим.ред)? Як і де ви познайомилися?

– Спочатку я почув їхню пісню «Плакала», і вона здалася мені досить цікавою. Особливо той факт, що Саша співає українською мовою, а гурт використовує народнi iнструменти, фолькові мотиви і при цьому все одно звучить сучасно і свіжо. Я відправив їм e-mail із пропозицією зробити щось разом. А що з цього вийшло, ви й так уже знаєте :).

Опишіть одним словом кожен з 4-х треків нового альбому і розкажіть, який трек під який настрій найбільше підійде.

– Я опишу їх фільмами, з якими вони в мене асоціюються. «Letters from her» feat Irina Rimes – «Незайманки-самогубці»: слухайте її, коли хочеться усміхатися крізь сльози або ж поплакати від світлого смутку. «I Was not Made for Love» feat Fang the Great – фільм «Ейфорія»: послухайте цю пісню просто перед походом на вечірку, де діджей не боїться ставити реп-трек відразу після техно, а сцени оздоблені флуоресцентними квітами. «Baby I’m Ok» feat KAZKA асоціює зі стрічкою «Аперкот»: слухайте, коли хочете відчути себе справжнім героєм. «Take it Away from me feat Célia» – фільм «Рожева вода»: вмикайте трек, коли їдете німецькою автомагістраллю.

Ви не думали колись подати заявку на участь в «Євробаченні»?

– Ні, мені не цікавий цей конкурс.

Я не супермаркет, асортимент якого формується на основі попиту

Коли з групи пішла Крістіна (екс-солістка Kadebostany, – прим.ред), чи було вам страшно, що без неї група перестане існувати в тому вигляді, в якому її люблять шанувальники?

– Я розумію і приймаю її вибір. Ми досі хороші друзі й дуже часто бачимося. Вона зараз більше стала займатися своїм брендом «La Peau de Peche», і ми ділимо з нею один офіс на двох у Швейцарії. Я ніколи не переймався щодо реакції фанів, коли вона пішла, адже вони знають, що спочатку Республіка Kadebostany була створена, щоб дати мені можливість колаборуватися з різними вокалістами та музикантами. Також люблю дивувати своїх фанів. Я не супермаркет, асортимент якого формується на основі попиту. Люблю створювати те, чого до мене не існувало, робити те, що ніхто ще не робив, і людям саме це й подобається.

Кому першому ви дали послухати альбом? Який коментар отримали?

– Я не даю слухати нові треки, поки вони не завершені й не випущені. Намагаюся, щоб ніхто не втручався у процес, коли я творю, і не вносив свої правки в мою музику.

Чи плануєте ви приїхати з презентацією альбому до України?

– Так звісно! Щойно ця історія з коронавірусом закінчиться, ми обов’язково відіграємо наше нове шоу DRAMA в Україні.

Що ж, із нетерпінням чекаємо, коли Kadebostany в 16-те приїдуть в Україну і дадуть великий сольник. А поки що слухаємо нові треки й надихаємося дивовижною атмосферою свободи республіки Кадебостан.

Читай також:

Леся Нікітюк вивела Стаса Шурінса на відверту розмову про його зникнення

«Євробачення-2020» проведуть онлайн: що відомо