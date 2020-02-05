Український гурт KAZKA заспіває разом зі світовою сенсацією зі Швейцарії – гуртом KADEBOSTANY. Таку колоборацію проанонсувала солістка KAZKA Олександра Заріцька в Instargam-акаунті. А почути два гурти разом можна буде на сольному концерті KAZKA в Палаці Спорту, який відбудеться вже 4 березня.

– Колаборація з таким гуртом, як KADEBOSTANY, — справжній подарунок не тільки для наших слухачів, а й для нас самих. На концерті в Києві вже за місяць ми представимо спільний трек (один з моїх улюблених, насправді) та разом виконаємо кілька пісень з репертуару KADEBOSTANY. Всі жіночі партії буду співати я, тож окрім приємного очікування, я відчуваю хвилювання та відповідальність. Чекаємо на всіх вас 4 березня, мені знадобиться ваша підтримка, – поділилася солістка Саша Заріцька ексклюзивно з Новим каналом.

Нагадаємо, що 4 березня відбудеться перша жива презентація нового альбому KAZKA – NIRVANA. Разом з режисером Анатолієм Єрохіним та командою гурт готує масштабне світлове шоу, яке вже за місяць представить в київському Палаці Спорту.

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