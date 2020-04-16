Хто навчив цілуватися Бреда Пітта?

Голлівудський актор розібрався, як правильно цілуватися лише на зйомках

Завмирає серце, коли на екрані з’являється Бред Пітт? А якщо ти дізнаєшся, що він не вміє цілуватися? Ну, тепер то вміє… Але, як виявилося, до 30 років актор не знав, що і до чого. Навчила його цілуватися по-справжньому лише зірка «Абатства Даунтон» Елізабет Макговерн. Про це вона розповіла на ютуб-шоу співачки Келлі Кларксон.

Як стверджує Елізабет Макговерн, красунчик Бред Пітт до 30 років дуже погано цілувався. І виправити змогла це саме досвідчена акторка. У 1994-ому році селебріті зустрілися на зйомках фільму «Послуга». Там вони зіграли закохану парочку, а тому довелося багато цілуватися.

– Це була моя робота, адже ми були на знімальному майданчику. До слова, є гірші способи заробляти на життя, тому я не скаржилася! Але так, він багато разів вдарив мене по зубах. Я зробила його таким, яким він є зараз. Він все дізнався від мене, – розповіла Елізабет Макговерн.

Ось так буває, коли очікування і реальність розходяться. Навіть Бред Пітт не все вмів, довелося вчитися.

Фото: Getty Images

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