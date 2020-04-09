Артист відкрив завісу театрального минулого. Унікальні кадри ролей у світових мюзиклах він опублікував у соціальних мережах

Олег Винник — артист, який підкорив серця мільйонів, відкрив завісу свого минулого та почав знайомити шанувальників з періодом життя, невідомим раніше. У своїх соціальних мережах співак поділився архівними фото і відео, які ілюструють його сценічну діяльність у Німеччині, Австрії та Швейцарії як виконавця титульних ролей відомих світових мюзиклів.

Олег Винник оголошує «марафон кохання»

Перший ролик Винник опублікував в якості сюрпризу до Всесвітнього дня театру — уривок з мюзиклу «Знедолені» (Відень, 2003). Днями підписники Олега побачили другий епізод з мюзиклу «Знедолені», записаний в Бад-Герсфельді в 2007 році. Артист підписав відео: «Прочитав ваши комментарии под фото и видео из мюзиклов, я понял, что пришло время поближе познакомить вас со своим театральным прошлым. Многие годы я посвятил европейской театральной сцене, зрители видели меня в разных образах, более пятиста раз я выходил на сцену в роли Жана Вальжана».

Саме роль Жана Вальжана стала справжнім проривом для молодого виконавця, який підкорив європейську сцену. Талант і працьовитість артиста заслужили високі оцінки театральних критиків і музичних оглядачів, захоплені відгуки на сторінках професійних журналів, відомих музичних видань. І нарешті — загальне визнання публіки звели Винника на вершину ієрархії провідних солістів світу мюзиклів. За версією журналу «Da Capo» Олег був визнаний «новим грандіозним голосом року». Сер Камерон Макінтош, продюсер світових мюзиклів, назвав Олега Винника «найкращим Жаном Вальжаном в 30-ти річній сторії мюзиклу».

Користувачі соцмереж залишили багато захоплених відгуків, побачивши улюбленого співака в незвичному для них амплуа, і висловили бажанням побачити Винника в сучасному мюзиклі. Серед підписників чимало шанувальників театрального таланту артиста з Австрії та Німеччини.

«Представить сложно сколько сил и труда Вы вложили, выглядит завораживающе. Вот бы посмотреть вживую, не даром мюзикл признан во всем мире!!!»; «Безупречно! От голоса и самого действия дух захватывает, непривычно как-то увидеть Вас в таком образе, действительно талантливый человек талантлив во всем!»; «Я впечатлена. Невероятное исполнение, актерское мастерство, непревзойденный голос. Я увидела совсем другого Олега, и Он мне также по душе» — пишуть фоловерів.