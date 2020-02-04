Олег Винник оголошує «марафон кохання»

Український артист представить нову концертну програму «Безумная Любовь»

У 2020 році Олег Винник зробить концертний забіг світового масштабу, який почнеться виступами в містах України до Дня закоханих і свята весни, а завершиться наступної осені в країнах Європи.

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В рамках «марафону кохання» кумир мільйонів презентує програму «Безумная Любовь» і представить глядачам концептуально нове шоу. Перша частина туру стартує 18 лютого в Хмельницькому. Потім вона охопить із десяток міст, серед яких Харків (29.02), Дніпро (1.03), Бровари (7.03), і фінішує в Полтаві 14 березня.

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Гостей концертів очікують танцювальні суперхіти, душевні балади та гарячі новинки у виконанні Олега Винника. А також – якісне світло, звук від кращих професіоналів України. Загальна концепція шоу задумана максимально видовищно й лаконічно. У центрі – артист, всі елементи сценографії, віджеінг, спецефекти будуть доповненням до приголомшливого вокалу та харизми співака.

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Олег Винник входить в ТОП найуспішніших артистів української сцени, є найпопулярнішим артистом в Україні, згідно з порівняльним аналізом Google Trends. Головний ньюзмейкер, володар багатьох престижних премій. Співак задає тренди в українському шоу-бізнесі. Він став першим сольним поп-виконавцем в Україні, який почав збирати стадіони. Першим серед зірок вітчизняного шоу-бізнесу зібрав два столичних Палацу спорту поспіль. Першим відкрив нові концертні майданчики, які після Винника освоюють інші артисти. У містах Європи музикант збирає не хмари, а повноцінні концертні зали на кілька тисяч чоловік.