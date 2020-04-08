Розлучення Адель закінчується шоком. Співачка заплатить мільйони

Одна з найбагатших і найуспішніших співачок світу, британка Адель, скоро буде абсолютно вільною. Але це обійдеться їй дорого.

Шлюборозлучний процес Адель з бізнесменом Саймоном Конеккі добігає кінця. Вони офіційно оголосили про розставання в квітні 2019 року, а через п’ять місяців розпочала офіційну тяжбу. Чому пара, яка провела 8 років разом і виховує спільного сина, пішла на такий кардинальний крок? ЗМІ обговорюють дві версії: зрада Саймона і погіршення стосунків через величезну славу Адель. Офіційно пара нічого не пояснювала.

З приводу опіки над сином Анджело Адель і Саймон домовилася відразу. Хлопчик буде спілкуватися і з мамою, і з татом однакову кількість часу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram marieclairetw 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Дискусії викликали гроші. За законами Каліфорнії, якщо шлюбний контракт відсутній, всі доходи пари, які з’явилися під час їхнього спільного проживання, діляться порівну. У цьому випадку ділити будуть 190 мільйонів доларів. І так, шлюбний контракт подружжя не підписувало.

Подробиць про шлюборозлучний процес мало. Адель домоглася судової заборони про розголошення інформації щодо поділу фінансів. Але видання The Sun опублікувало цифру в 140 мільйонів доларів. Нібито цю суму співачка повинна віддати колишньому чоловікові.

Посмотреть эту публикацию в Instagram adele 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Незважаючи на складний період, Адель розквітає на очах. Її фанати не перестають захоплюватися зовнішнім виглядом співачки. Дівчина стала стрункішою на 45 кілограмів і готує новий альбом. Сподіваємося, вона не передумає, випустить нові хіти і буде щасливою.

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