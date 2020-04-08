Розлучення Адель закінчується шоком. Співачка заплатить мільйони
Одна з найбагатших і найуспішніших співачок світу, британка Адель, скоро буде абсолютно вільною. Але це обійдеться їй дорого.
Шлюборозлучний процес Адель з бізнесменом Саймоном Конеккі добігає кінця. Вони офіційно оголосили про розставання в квітні 2019 року, а через п’ять місяців розпочала офіційну тяжбу. Чому пара, яка провела 8 років разом і виховує спільного сина, пішла на такий кардинальний крок? ЗМІ обговорюють дві версії: зрада Саймона і погіршення стосунків через величезну славу Адель. Офіційно пара нічого не пояснювала.
З приводу опіки над сином Анджело Адель і Саймон домовилася відразу. Хлопчик буде спілкуватися і з мамою, і з татом однакову кількість часу.
Дискусії викликали гроші. За законами Каліфорнії, якщо шлюбний контракт відсутній, всі доходи пари, які з’явилися під час їхнього спільного проживання, діляться порівну. У цьому випадку ділити будуть 190 мільйонів доларів. І так, шлюбний контракт подружжя не підписувало.
Подробиць про шлюборозлучний процес мало. Адель домоглася судової заборони про розголошення інформації щодо поділу фінансів. Але видання The Sun опублікувало цифру в 140 мільйонів доларів. Нібито цю суму співачка повинна віддати колишньому чоловікові.
Незважаючи на складний період, Адель розквітає на очах. Її фанати не перестають захоплюватися зовнішнім виглядом співачки. Дівчина стала стрункішою на 45 кілограмів і готує новий альбом. Сподіваємося, вона не передумає, випустить нові хіти і буде щасливою.
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