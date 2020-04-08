Дженніфер Лопес вимушена перенести весілля

Карантин вніс правки у грандіозні плани селебріті

Співачка Дженніфер Лопес переносить дату свого весілля з бейсболістом Алексом Родрігесом. Виною усьому карантин, який впровадили через пандемію коронавірусу. Про це Джей Ло розповіла в онлайн-інтерв’ю Еллен Дедженерес, яка вирішила провести своє шоу вдома.

Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес повинні були стати чоловіком та дружиною вже цього літа. Але, схоже, що побачимо ми артистку у білосніжній сукні ще не скоро. Зірка зізналася, що не знає тепер, коли вони з Алексом поберуться. Адже потрібно дотримуватися правил карантину.

– Це може статися в будь-який день. Я дійсно не уявляю, що станеться стосовно дат. Ми тримаємося, як і весь інший світ. Нам доведеться почекати і через кілька місяців подивитися, що з цим робити, – поділилася Дженнфер Лопес.

Шкода, що на таку радісну подію Джей Ло та Алексу Родрігесу доведеться ще зачекати. Але коли б не відбулося весілля пари, впевнені, що воно буде особливо шикарним та пишним.

Фото: Getty Images

Читай також:

Обережно, гаряче! Оголена Кортні Кардашян знялася для глянцю Health (ФОТО)

Діля віртуально зібрав зіркову тусовку. Дивимося кліп #Залишайсявдома#Stayathome