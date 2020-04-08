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Кайлі Дженнер вдруге стала наймолодшою мільярдеркою світу

Сестра Кім Кардаш’ян знову обійшла усіх по статкам

Зірка реаліті-шоу та бізнес-вумен Кайлі Дженнер знову стала наймолодшою мільярдеркою світу. Селебріті очолила щорічний список Forbes найбагатших до 30 років.

У свої 22 роки Кайлі Дженнер володіє статками у більш ніж 1 мільярд доларів. Найбільше грошей зірці приносить власна косметична компанія Kylie Cosmetics. Минулого року Кайлі продала 51% акцій свого бренду компанії Coty за 600 мільйонів. Також мільярдерка отримує прибуток від бренду одягу Kendall&Kylie та свого Instagram. На сторінку Кайлі Дженнер підписано більше 170 тисяч користувачів.

На другому і третьому місці найбагатших до 30 років за версією Forbes опинилися сестри Александра і Катаріна Андерсен. Вони володіють акціями (по 42% кожна) норвезької інвестиційної компанії Ferd, яку заснував їхній батько.

Фото: Getty Images

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