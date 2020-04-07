Артистка розповіла про те, як тримати себе у формі під час самоізоляції

Здається, що у вимушений карантин у плані спорту люди поділилися на два табори. Перші – збираються повернутися до спортивного залу, як тільки все скінчиться. А другі – обирають режимність та заняття вдома. Останнього варіанту притримується і українська співачка Мята.

Рік тому Мята була у передінсультному стані. Лише за тиждень артистка набрала шість кілограмів, а за наступний прибавила ще три. Зайві дев’ять кілограмів для Мяти стали просто шоком. Але у січні співачка звернулася до дієтолога, яка допомогла Мяті налагодити харчування. Завдяки здоровому раціону та заняттям спортом співачка схудла на 10 кілограмів.

Навіть у карантин Мята всіляко намагається підтримувати себе у формі. А тому хоче поділитися секретами того, як не набрати зайвих кілограмів на карантині.

Порада 1. Правильне харчування

Харчуватися потрібно п’ять разів на день маленькими порціями. Можливо схуднути навіть на улюблених продуктах: борщ, сало, зефір, шоколад, морозиво. Головне правильно їх їсти. Наприклад, шоколад у раціоні має бути зранку, фрукти потрібно вживати як окрему страву, не можна їсти і пити після 19:00.

Порада 2. Розвантажувальні дні

Головний секрет схуднення і підтримки себе у формі – це розвантажувальні дні. Наприклад, можеш спробувати наступний варіант. Запар пів склянки гречки та 800 мл. кефіру, а воду пий за потребою. А якщо ти полюбляєш морозиво, можеш зробити розвантажувальний день на ньому і наступного дня у тебе буде мінус 1 кг.

Порада 3. Займайся спортом.

Спорт обов’язково повинен бути у твоєму розкладі хоча би два рази на тиждень. Зараз дуже багато онлайн-тренувань. Знайди найбільш комфортні для себе. І не забувай стежити за своїм тілом за допомогою косметичних процедур. Маски, СПА в домашніх умовах ніхто не відміняв.

Проводь час вдома з користю для себе і свого тіла, тоді карантин пройде швидко і непомітно!

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