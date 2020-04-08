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08 квітня
Обережно, гаряче! Оголена Кортні Кардашян знялася для глянцю Health (ФОТО)
Через загрозу коронавірусної інфекції більшість країн, включаючи Україну, оголосили про карантин. І поки всі думають, чим зайнятися на самоізоляції, сімейка Кардашян не має часу нудьгувати. Наприклад, старша з сестер – Кортні – взяла участь у відвертій фотосесії для глянцю Health.
Пікантним фото зі зйомок 40-річна Кортні Кардашян поділилася на своїй сторінці в Instagram. В об’єктиві реаліті-зірка позувала топлес, прикривши груди білим жакетом. Романтичності образу додали ніжний макіяж та акуратні хвилясті локони Кортні.
Спокусливий образ не залишився без уваги шанувальників Кардашян. Вони засипали сторінку зірки численними компліментами: «Моя найулюбленіша та найсправжнісінька Кардашян», «Янгол», «Відпадно виглядаєш без усіляких операцій». А також виразили надію, що зйомка відбувалася ще до оголошення карантинного режиму.
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