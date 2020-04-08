Новий каналG.spaceШОУМАНІЯОбережно, гаряче! Оголена Кортні Кардашян знялася для глянцю Health (ФОТО)

Обережно, гаряче! Оголена Кортні Кардашян знялася для глянцю Health (ФОТО)

кортни кардашян

Через загрозу коронавірусної інфекції більшість країн, включаючи Україну, оголосили про карантин. І поки всі думають, чим зайнятися на самоізоляції, сімейка Кардашян не має часу нудьгувати. Наприклад, старша з сестер – Кортні – взяла участь у відвертій фотосесії для глянцю Health.

 Пікантним фото зі зйомок 40-річна Кортні Кардашян поділилася на своїй сторінці в Instagram. В об’єктиві реаліті-зірка позувала топлес, прикривши груди білим жакетом. Романтичності образу додали ніжний макіяж та акуратні хвилясті локони Кортні.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

Спокусливий образ не залишився без уваги шанувальників Кардашян. Вони засипали сторінку зірки численними компліментами: «Моя найулюбленіша та найсправжнісінька Кардашян», «Янгол», «Відпадно виглядаєш без усіляких операцій». А також виразили надію, що зйомка відбувалася ще до оголошення карантинного режиму.

Читай також:

Шок-знайомство: Яке справжнє ім’я Дженніфер Еністон?

Топ-5 найбагатших та найвпливовіших блондинок у світі

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания