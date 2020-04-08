Українські музиканти закликали до самоізоляції дванадцятьма мовами!

Карантин надихнув співака Ділю на творчі експерименти. Артист віртуально зібрав своїх друзів та знайомих, щоб створити жартівливий гімн самоізоляції із серйозним посилом. І йому це вдалося. 12 зірок українського шоубізу заспівали «Залишайся вдома», привідкриваючи, як проводять зараз час.

– Друзі, настав той момент, коли можна врятувати світ, залишаючись вдома! Саме до цього закликає наша інтернаціональна тусовка! – прокоментував Діля. – Карантин закінчиться, а життя продовжиться. Залишайтесь людьми!

Свій заклик залишатися дома висловили музиканти, шоумени, спортсмени, актори та ведучі: Андрій Джеджула, Фоззі (ТНМК), Oleynik, Олександр Павлик, Іван Марунич, Ігор Грохоцький, Мирослав Кувалдін, Артем Кай, Ігор та Олексій Рева, Микола Матросов, Денис Мусаєв, Олег Лісогор, Надія Васіна, Анна Заклецька, Світлана Легка, Влад Сотніков, Валентин Науменко, Антоніна Хижняк, Бекхан Тепс та вся велика сім’я ФК «Маестро».

Давайте подивимося кліп Ділі – #Залишайсявдома#Stayathome!



До участі у створенні композиції приєднались музиканти з різних країн: бас-гітара – музикант британського гурту «Porcupine Tree» Колін Едвін (Colin Edwin), гітара – Jon Durant (Бостон, Америка), перкусія – Marco Neubauer (Німеччина), фортепіано – Усеїн Бєкіров, аранжування – Діля, мастеринг – Ігор Мельник.

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