Стільки років мало хто знав, що зірка послуговується псевдонімом

У сучасних реаліях шоу-бізнесу далеко не дивина, коли хтось із селебріті бере псевдонім. Зазвичай, зірки роблять це для того, щоб ім’я легше запам’ятовувалося фанатам та у медіа. Дехто відкрито розповідає про зміну імені, а дехто тримає це у таємниці довгі роки.

Нещодавно портал Eonline викотив немаленький списокі світових зірок, які змінили свої імена. Про Елтона Джона, Майлі Сайрсу та Наталі Портман фанати знали і до цього. Але деякі реальні імена селебріті були оприлюднені на широку публіку вперше. Виявилося, що відому модель Джіджі Хадід насправді звуть Олена Ноур. Шкільному вчителеві дівчинки було складно вимовляти її ім’я, і ​​тому мама запропонувала назвати її просто Джіджі.

Але найбільш шокуючими відкриттями стали справжні імена Різ Візерспун та Дженніфер Еністон. Молодшу сестричку Рейчел з серіалу «Друзі» насправді звуть Лаура Джин. Різ – навіть не друге ім’я актриси, а дівоче прізвище її матері, яке артистка вибрала через легкість вимови. А от саму зіркову виконавицю ролі Рейчел Грін насправді звати Дженніфер Лінн Анастассакіс. Про це розповіла подруга Дженніфер Еністон, яка побажала залишитися анонімною.

Цікаво, що прізвище Анастассакіс можна зустріти в одному з епізодів серіалу «Друзі», де Моніка та Чендлер одружуються. Тоді їх мав одружувати Джої, але через зйомки він затримувався і Рейчел довелося шукати священника на іншому весіллі. Прізвище Анастассакіс ми зустрічаємо на весіллі, з якого Рейчел і позичає греко-католицького священника. Співпадіння?

Фото: Getty Images

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