Відтепер в Україні є можливість потрапити на професійний лайв-концерт чи навіть фестиваль, не виходячи з дому і дотримуючись правил карантину! UNDERHILL EUROPEAN MUSIC FESTIVAL запускає унікальний формат онлайн-фестивалю «UNDERHILL MUSIC TV»!

Концерти наживо можна дивитись три рази на тиждень: щонеділі, щосереди та щоп’ятниці, на сторінках фестивалю в Facebook, Instagram та YouTube.

Кращі українські діджеї, виконавці та гурти виступають зі сцени «UNDERHILL MUSIC TV» у прямому ефірі, з професійним звуковим та світловим супроводом.

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Формат «UNDERHILL MUSIC TV» дозволяє глядачеві відчути себе частиною фестивалю, та опинитися навіть ближче до улюбленого артиста, ніж в перших рядах. Під час трансляції деяким музикантам можна буде задати питання у коментарях, поспілкуватися в прямому ефірі, а іноді навіть попросити виконати улюблений трек.

Наразі на «UNDERHILL MUSIC TV» вже зіграли свої dj-сети фронтмен гурту ВВ – Олег Скрипка, Фагот (гурт ТНМК), гурт [О]. Виступили DJ Lutique, MalYar, Kolya Liner, Vlad Yaki, Fellmark, Lirity, Vlad Jet. А також зі своїм гуртом та зірковою гостею – Тонею Матвієнко, порадував слухачів Арсен Мірзоян:

Унікальний концертний формат «UNDERHILL MUSIC TV» створений на базі фестивалю UNDERHILL EUROPEAN MUSIC FESTIVAL.

Окрім того, щоб карантин пройшов не лише драйвовіше, а й швидше, організатори вирішили заздалегідь подбати про безпеку та здоров’я відвідувачів фестивалю.

Команда UNDERHILL EUROPEAN MUSIC FESTIVAL разом з українськими зірками (Jerry Heil, NK, Фагот, DJ LUTIQUE, гурт [О], Руслана) створила відео, в якому вони закликають дотримуватися санітарних норм та правил під час карантину:

UNDERHILL EUROPEAN MUSIC FESTIVAL – це український фестиваль танцювальної та поп музики, що проходить на території аеродрому, в селі Підгір‘я, Івано-Франківської області. Цього року фестиваль заплановано на 26-29 червня.

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