Новий каналG.spaceШОУМАНІЯАбсолютно гола Емілі Ратаковскі підірвала Instagram новим фото (18+)

Абсолютно гола Емілі Ратаковскі підірвала Instagram новим фото (18+)

28-річна модель продовжує розважати шанувальників на карантині пікантними знімками

У зв’язку з пандемією коронавирусу більшість країн, включаючи Україну, оголосили про карантин. Щоб зменшити ризик зараження COVID-19, лікарі рекомендують мінімізувати контакти з оточуючими та не виходити з дому без крайньої необхідності. Виникає логічне запитання: «А чим же зайняти себе на карантині?» Один з найбільш очевидних варіантів — зануритися у світ кіно. У добірках Нового каналу ти можеш вибрати, які фільми та серіали подивитися на карантині!

Ще одна чудова ідея — підписатися на Instagram-сторінку Емілі Ратаковскі. Американська модель розважає шанувальників на карантині гарячими знімками. Так, минулого тижня Емілі Ратаковскі опублікувала фото топлес. А тепер зірка пішла ще далі, та повністю оголилася на камеру. Голе фото вона розмістила в своєму мікроблозі. Заціни!

 

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Sun coming through our curtains first thing in the morning last week 🔅🔆

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

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