Michelle Andrade закликає PROUD! Дуже душевний соціальний кліп

Хто буде пишатися нами, якщо не ми самі? Michelle Andrade випустила свій музично-соціальний проект PROUD, в якому закликає бути толерантними!

– Вся моя родина знаходиться в різних точках світу. Хтось в Китаї, в Америці, в Італії, звичайно ж, і в Болівії. Мої друзі – це представники різних рас, культури і в кожному з них є стільки любові, вони шалено цікаві! – розповіла Michelle. – Мені не важливо, якщо людина іншої сексуальної орієнтації, якщо вона маленького зросту або навпаки висока, повна чи худа, чи з фізичними обмеженнями! Мені важлива його душа, внутрішній світ. Поважайте одне одного, будьте добрішими, чеснішими і щирішими!

В основі режисерської ідеї Максима Шелковнікова і Дениса Маноха – реальна історія Мішель. Переїхавши з Болівії в Україну в 13 років, вона зіткнулася з труднощами, близькими всім іноземцям. Через деякий час вона говорить про це відкрито, як і герої кліпу – реальні люди з їх реальними історіями.

Дивимося Michelle Andrade – PROUD:

– Незалежно від кольору шкіри, національності, сексуальної орієнтації, свого тіла і його можливостей, ми всі рівні і гідні любові, віри, гордості, підтримки … Підтримка зараз особливо важлива! Зараз, коли ми фізично відірвані від коханих і друзів, не можемо обійняти одне одного, ми ще сильніше повинні відчувати одне одного і допомагати на відстані. Мене надихають герої відео. Ми всі різні. Але ми не соромимося говорити про це і приймаємо себе такими, якими ми є. Я пишаюся собою і я пишаюся кожним, – доповнила співачка.

У відео знялися реальні люди з реальними історіями:

– модель-трансгендер Карина Мінаєва, вперше здійснила камінг-аут на телебаченні 6 років тому в проекті «Топ-модель по-українськи»,

Посмотреть эту публикацию в Instagram karina_minaevaa 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– темношкірий танцюрист Максим Єжов, який народився в Україні,

– відкритий гей Євген Огурцов, який учинив камінг-аут після нападу на нього в центрі Києва через його сексуальну орієнтацію,

– паралімпійка Євгенія Бреус, що стала заслуженим майстром спорту в Україні з фехтування на візках, будучи 30 років на протезі,

– дівчина-альбінос Анастасія Коломієць, унікальна зовнішність якої дозволила до 19 років стати успішною і затребуваною моделлю,

Посмотреть эту публикацию в Instagram mishvirmish 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Анастасія Чала, яка втратила слух у 3 роки, але не втратила віру в себе і оптимізм,

– Олена Шевченко – активістка ЛГБТ-спільноти, яка відкрито виступає за права лесбійок,

– plus size модель Софія Возняк, яка прийняла і полюбила своє тіло, що не вписується в загальноприйняті стандарти.

Підтримкою героїв стали їхні близькі люди, сім’я і друзі, які знялися у відео разом з ними. Мішель підтримали мама Світлана і бабуся Раїса Тимофіївна.

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