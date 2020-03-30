Артистка ділиться, як впоратися з переживаннями на карантині

Українська співачка Наталка Карпа, як і багато інших зірок шоу-бізнесу, підтримує інціативу #залишайсявдома. Перебуваючи на карантині вже три тижні, вона розуміє, що важливо приділяти час своєму моральному здоров’ю та навчитися гасити приступи паніки та стресу. У моменти кризи та надзвичайної ситуації кожен виводить свої формули та дає настанови. Ексклюзивно для Нового каналу сонцезалежна Наталка Карпа розповіла свої ТОП-8 правил у боротьбі з тривогою та стресом на карантині:

1. Кризи були, є і будуть! Але ми не маємо права опускати руки, у будь-яких випадках потрібно завжди зберігати спокій.

2. Роби дезінфекцію не лише рук, але і своїх мізків від зайвого бруду та паніки.

3. Дозволь собі зробити щось таке, що до цього не робив, що вважав невчасним, несерйозним. Повір, це дуже розширить спектр твоїх емоцій.

4. Надягай красивий одяг, робіть зачіски та мейки. Роби все, що спаде на думку. Так ти зрозумієш, як мало, насправді, собі дозволяла.

5. Здорова стурбованість завжди в пріоритеті.

6. Завжди прораховуй декілька варіантів розвитку подій… Це куди полегшить стурбованість.

7. Ми не в силах змінити щось глобально, але варто почати з найменших змін в своїй свідомості, і ми таки глобально змінимо цей світ!!!

8. Ми просто забов’язані бути щасливими, це наш моральний обов‘язок. І виконати це правило зовсім не складно… Просто скажи собі: «Від цієї митті я обираю лише позитивний сценарій розвитку мого життя!»

Пам’ятайте, що найпростіше, чим ми можемо допомогти світу зараз, – це залишитися вдома.

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