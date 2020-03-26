Фронтмен групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук зворушливо підтримав лікарів, які зараз борються з пандемією коронавірусу. Співак виконав свій хіт «Дякую тобі» на фортепіано під свій же акомпанемент.

– Цей пост – для лікарів, медсестер, медбратів, санітарок, санітарів, усіх працівників медичної сфери, котрі зараз на передовій боротьби з вірусом. Я хочу їм подякувати і подарувати свою пісню # Дякуютобі, – написав співак у пості.

Давайте послухаємо легендарний хіт «Океану Ельзи» в живому виконанні та ще й в домашній обстановці:

Посмотреть эту публикацию в Instagram sviatoslav.vakarchuk 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Все більше знаменитостей звертаються до суспільства зі словами підтримки і турботи. Настя Каменських підтримує за допомогою спільних онлайн-зарядок. Маша Єфросініна закликає підвозити медиків, якщо є така можливість, прикріплюючи до сторіз лінк чату медпрацівників. Олександр Педан агітує займатися вдома спортом, демонструючи вправи в постах. А Сергій Притула підвищує настрій корисними порадами в гумористичній обробці на своєму youtube-каналі. З такою підтримкою і карантин пройде швидше.