12 років по тому: Як зараз виглядають актори фільму «Сутінки»

Перший фільм саги «Сутінки» з’явився на екрани в далекому 2008 році, рівно 12 років тому. З тих пір було знято п’ять фільмів про вампірів, любов і дружбу, які до сих пір залишаються улюбленими для тисяс шанувальників у всьому світі.

Ми вирішили подивитися, як за 12 років змінилися актори, які зіграли головні ролі в культової саги.

Роберт Паттінсон

Роль харизматичного вампіра Едварда Каллена дісталася красунчику Робберту Паттінсону і стала знаковою в його кар’єрі. До цього хлопець вже встиг засвітитися в ролі Седріка Дігорі в четвертій частині «Гаррі Поттера», але всесвітню славу йому принесла таки роль в «Сутінках». Паралельно зі зйомками саги Роберт встигав зніматися й в інших успішних проектах: «Пам’ятай мене», «Милий друг», «Ровер» та ін. А зовсім скоро в 2021 році ми побачимо актора в ролі Бетмена, і це однозначно успіх!

View this post on Instagram A post shared by Robert Pattinson (@robertpattinsonofficial) on Jul 4, 2019 at 4:55pm PDT

А от з особистим життям у актора ніяк не складається: довгий час він зустрічався зі своєю партнеркою по майданчику – Крістен Стюарт, але після її зради в 2012 році пара розбіглася. У 2015 році Паттінсон оголосив про заручини зі співачкою Талією Барнетт, але через 2 роки і ці відносини зруйнувалися. З тих пір з ким тільки не «зводять» папараці актора: і з Белою Хадід, і з Мією Васіковською, і з Сьюкі Уотерхаус. Подейкують, що останній актор навіть зробив пропозицію! Що ж, подивимося, як скоро один з найбажаніших холостяків Голлівуду позбудеться свого статусу.

Крістен Стюарт

За 12 років ця актриса, яка зіграла Беллу Свон, встигла багато! На майданчик «Сутінків» Крістен прийшла в 17 років, і п’ять років свого життя присвятила зйомкам саги про вампірів. Тож не дивно, що у них почався роман з Робертом Паттінсоном, з яким вони грали закоханих весь цей час. Але з закінченням зйомок закінчився і роман, і Стюарт пішла від Роберта до режисера Руперта Сандерса. Правда, ненадовго, пара зустрілася менше року. Після невдалих відносин Стюарт і Паттінсон зробили ще одну спробу відновити роман, але це не увінчалося успіхом. У 2016 році актриса зізналася у своїй бісексуальності і оголосила, що давно у відносинах із дизайнером спецефектів Алішею Каргайл. Через деякий час дівчата розійшлися, але після цього Стюарт будувала відносинами виключно з дівчатами.

View this post on Instagram A post shared by Kristen Stewart (@kristenstewartx) on Jan 21, 2020 at 1:43pm PST

Кар’єра Стюарт теж активно розвивається. У 2012 році вона знялася в головній ролі в картині «Білосніжка і мисливець», і з тих пір не пропадає з широких екранів. Кірстен можна побачити у фільмах «Світське життя», «Персональний покупець», «Небезпечна роль Джин Сіберг», нових «Ангелах Чарлі» і зовсім свіжому фільмі 2020 року «Під водою».

Тейлор Лотнер

Кар’єра актора, який зіграв роль Джейкоб Блека, після «Сутінків» пішла на спад. Він отримав роль в комедійному серіалі «Куку», а в 2016 був обраний на роль лікаря Кессіді Каскеда в телесеріалі Райана Мерфі «Королеви крику». У 2010 Тейлор зіграв одну з головних ролей у фільмі «День святого Валентина», де познайомився з Тейлор Свіфт. Після зйомок вони почали зустрічатися, але роман тривав недовго. Тейлору також приписують романи з багатьма дівчатами – Селеною Гомес, Лілі Коллінз, Марі Авгеропулос.

View this post on Instagram A post shared by Taylor Lautner (@taylorlautner) on Dec 6, 2019 at 10:35am PST

На даний момент 28-річний Тейлор зустрічається зі своєю тезкою Тей Доум.

Ешлі Грін

Пік кар’єри Ешлі, яка зіграла Еліс Каллен, припав на 2010-2013 роки. В цей час актриса, крім «Сутінків», встигла зніматися паралельно в декількох картинах: «Літо. Однокласники. Любов»,«Шкода, мене тут немає», а також отримала головні ролі у фільмах «Скейтленд» і «Явище». Ешлі можна побачити і в серіалах, наприклад, в популярному шоу про модельєрів – «Американські реалії».

View this post on Instagram A post shared by Ashley Greene Khoury (@ashleygreene) on Jan 16, 2020 at 12:02pm PST

З 2018 року актриса практично повністю присвятила себе родині. Вона вийшла заміж за актора озвучки Пола Коурі, з яким до цього зустрічалася близько 5 років. Правда, вже після весілля актриса встигла зіграти у фільмі “Скандал” разом з Марго Роббі, Ніколь Кідман і Шарліз Терон, правда самій Ешлі на цей раз дісталася роль другого плану.

Келлан Латс

Актор, якому в «Сутінках» дісталася роль Еммета Каллена, після закінчення зйомок в сазі особливого успіху в кіно не досяг. Правда, все ж встиг на хвилі успіху знятися в головній ролі у фільмі «Геракл: Початок легенди» і стати обличчям нової марки одягу від Кельвіна Кляйна.

View this post on Instagram A post shared by Kellan Lutz (@kellanlutz) on Jan 23, 2020 at 11:38am PST

Ще 35-річний Келлан може похвалитися тим, що він відмінний чоловік: в 2017-му актор одружився з моделлю Бріттані Гонсалес. У лютому дружина Келлана втратила дитину на 6 місяці вагітності. Зараз пара практично не з’являється в новинах.

Пітер Фачінеллі

У «Сутінках» Пітер зіграв чарівного і загадкового Карлайла Каллена, главу вампірського сімейства. У актора значна фільмографія, але, що дивно, після зйомок в сазі його кар’єра пішла на спад. Його найкраща і найбільш відома роль – доктора Фітча Купера в серіалі «Сестра Джекі».

View this post on Instagram A post shared by Peter Facinelli (@peterfacinelli) on Jan 19, 2020 at 6:20pm PST

Час від часу Пітер з’являться на широких екранах, в 2019 знявся у фільмі «Зворотній відлік» в ролі доктора Саллівана.

Відразу після зйомок фінальної частини «Сутінків» в 2012 році Пітер розлучився з дружиною після 7 років шлюбу. У нього є три дочки: Лука Белла Фачінеллі, Лола Рей Фачінеллі і Фіона Ів Фачінеллі. З 2012 по 2016 рік у Пітера був роман з актрисою Джеймі Александер, пара навіть встигла зіграти заручини, але відносини закінчилися так само стрімко, як і почалися. У тому ж році Фачінеллі почав зустрічатися з актрисою Лілі Енн Харрісон, і пара досі разом.

Спостерігати за тим, як змінюються актори улюблених фільмів завжди цікаво. Але не менш цікаво, знову зануриться з головою в світ захоплюючої вампірської саги. Дивіться всі частини «Сутінків» на Новому каналі:

«Сутінки» в понеділок 23 березня о 21:00

«Сутінки: Новолуння» у вівторок, 24 березня о 21:00

«Сутінки: Затемнення» в середу 25 березня о 21:00

«Сутінки: Світанок. Частина 1» у четвер 26 березня о 21:00

А в п’ятницю 27 березня з 11:00 ви можете подивитися відразу всі п’ять частин улюбленої саги. Не пропустіть!

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