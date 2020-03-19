Один з найпопулярніших серіалів 2000-х, «Відчайдушні домогосподарки» знову на екрані! З вівторка по четвер вдень на Новому каналі знову з’являються красуня Габріель, педантична Брі, кумедна Сьюзан, турботлива Лінет і сексуальна Іді. З моменту виходу серіалу на телеекрани пройшло близько 15 років, і в житті «домогосподарок» багато що змінилося, втім, змінилися в першу чергу й вони самі! Давай подивимося, як же зараз виглядають актриси, які зіграли головні ролі у «Відчайдушних домогосподарках»!

Єва Лонгорія, успішна актриса і модель, чия героїня Габріель розквітає з кожним сезоном, явно запаслася секретом вічної молодості. У свої 45 роки вона виглядає просто чудово! І, якщо чесно, навіть дещо привабливіше, ніж 15 років тому. Але її краса – це не вдалі гени, актриса схильна до повноти, і за останні роки встигла набрати вагу! Насилу їй вдалося повернутися у колишню форму і втрачати її вона більше явно не має наміру!

Фелісіті Хаффман, яка зіграла роль Лінет Скаво, не тільки у серіалі зразкова дружина. У житті вона з 1997 року перебуває в шлюбі з Вільямом Мейсі, з яким, до речі, вони зустрічалися 15 років до заміжжя. У подружжя підростають дві дочки – Джорджіа і Софія. І хоча на фото Фелісіті можна розгледіти парочку зморшок, вона випромінює жіночність і ту приховану сексуальність, яка підвладна лише впевненим у собі жінкам.

Мало хто знає, що актрисі Марсії Крос роль Брі Ван де Камп надзвичайно близька. Вона так само як і її героїня поховала першого чоловіка, і потім зустріла нове кохання – свого нинішнього чоловіка Тома Махоні. У подружжя підростають дочки-близнючки – Саванна Роуз і Іден Женева. Виглядає актриса, як і належить турботливій мамі: доглянуто й стримано! Головне, що її «родзинка» – вогненно-рудий колір волосся – до сих пір приковує захоплені погляди.

Тері Хетчер, актриса, яка зіграла роль незграбної Сьюзан Майєр, здається, відлила собі трохи зілля молодості у Єви Лонгорії. Вона практично не змінилася за ці 10 років! Нещодавно актриса з’явилася на екранах у картині «Supergirl» і, дивлячись на її героїню, складно позбутися образу Сьюзен, який тут же спливає перед очима.

Роль норовливої ​​блондинки, яка мріє вийти заміж, Іді дісталася актрисі Ніколет Шерідан. У серіалі з особистим життям у Іді все складно, і так само й на любовному фронті у самої актриси – вона вже встигла двічі розлучитися, але так до сих пір й не зустріла того єдиного! Втім, образ фатальної блондинки, від якого Ніколлетт не збирається відмовлятися, виграшний, і вона ще точно встигне знайти чоловіка, шлюб з яким виявиться міцнішим, ніж попередні.

Дивіться серіал «Відчайдушні домогосподарки» на Новому каналі з вівторка по четвер о 11:00.

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