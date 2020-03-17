«Євробачення-2020»: через коронавірус відмінили зйомки візиток

Сам конкурс поки переносити не планують

Нідерланди, які цього року приймають «Євробачення», скасували зйомки візиток країн-учасниць.

Зазвичай, короткі відео, які показують перед виходом конкурсанта на сцену, записують у країні-господарі або ж вдома. Цього року відеовізитки усіх країн-учасниць планували відзняти у Нідерландах. Але через закриття кордонів та зупинення авіасполучень через коронавірус від ідеї вирішили відмовитися. Першими запис візиток скасували Ізраїль та Литва.

Також Нідерланди відмінили традиційний щорічний концерт учасників «Євробачення». Про остаточне рішення повідомив мер міста Роттердам Ахмед Абуталеб.

Загалом підготовка до «Євробачення-2020» йде за планом. Сцену почнуть споруджувати 5-6 квітня.

Нагадаємо, що «Євробачення-2020» відбудеться 12,14 та 16 травня у Роттердамі, Нідерланди. Україну на пісенному конкурсі представлятиме гурт GO_A з україномовною піснею «Соловей».

Читай також:

Прогноз букмекерів на «Євробачення-2020»: хто виграє конкурс?

Євробачення-2020: Шанувальник «GO_A» виграв велику суму, поставивши на перемогу групи