Прогноз букмекерів на «Євробачення-2020»: хто виграє конкурс?

До «Євробачення-2020», яке пройде у Нідерландах 12, 14 та 16 травня, залишається все менше часу. Країни продовжують визначатися зі своїми представниками на пісенний конкурс. І по мірі появи нових імен та пісень букмекери складають свої прогнози.

Так, оновлені рейтинги букмекерів на фінал «Євробачення-2020» вже опубліковані на міжнародному сайті пісенного конкурсу.

До топ-5 країн зараз зараховують Росію і гурт Little Big, на четвертому місці – Швейцарія, третю сходинку посяде Ісландія з піснею Think about things, срібло конкурсу пророкують Литві і гурту The Roop. А ось перемогу, вважають букмекери, здобуде Болгарія. Цього року країну представляє співачка Victoria з піснею Tears Getting Sober.

Victoria – Tears Getting Sober: дивіться відео онлайн



Україні ж відводять аж 28 місце у турнірній таблиці. З моменту останніх прогнозів наша країна здала одну позицію. Нагадаємо, що від України на «Євробачення-2020» поїде гурт Go_A з україномовною піснею «Соловей».

