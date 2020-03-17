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17 березня
Гірко молодятам! MamaRika та Сергій Середа зіграли весілля
Українська співачка MamaRika нарешті вийшла заміж. Чоловіком випускниці «Фабрики зірок» став комедійний актор Сергій Середа.
Про весілля пари стало відомо через новий кліп, який випустила MamaRika. Через пісню MAEMO артистка зізналася у своїх почуттях коханому та присягнула йому у вічній любові.
«Це сталося – тепер ми одружені!💍Щастю немає меж !❤️», – підписала весільне фото у своєму Instagram MamaRika.
Виявилося, що весілля MamaRika та Сергій Середа зіграли ще місяць тому. Але вирішили залишити усе у секреті. Церемонія відбулася у Тайланді. Кадри з весілля MamaRika та Сергія Середи можна побачити у новому кліпі MAEMO.
VIDEO
MamaRika та Сергій Середа почали зустрічатися ще у 2015 році. У 2018 вони заручилися і відтоді друзі-зірки почали підколювати пару, що ті ніяк не поберуться. Тепер кпини припиняться.
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