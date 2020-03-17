Селебріті намагається убезпечити себе від зараження

Одна з найепатажніших американських співачок Леді Гага закрилася вдома, щоб безпечно перечекати пандемію коронавірусу. Разом з нею вдома залишилися і її песики. Таким чином на власному прикладі артистка показує, як потрібно діяти в подібних умовах.

Про те, що Леді Гага знаходиться в самоізоляції, вона розповіла у своєму Instagram. Ситуації з коронавірусом співачка приділила три пости. У першому вона зробила скрін свого повідомлення у Twitter, де закликала бути добрими та з розумінням ставитися одне до одного.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ladygaga 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Згодом Леді Гага опублікувала фото з дому зі своїми домашніми улюбленцями на дивані. У підписі до знімку зірка заявила, що вирішила обмежити спілкування з друзями і родичами заради їхнього ж здоров’я.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ladygaga 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Я розмовляла з деякими лікарями і вченими. Зараз для всіх нас настав непростий час, але найбільш добре і корисне, що ми можемо зробити, — це самокарантин, а не тусуватися з людьми старше 65 років і у великих групах людей. Я б хотіла побачити своїх батьків і бабусь прямо зараз, але набагато безпечніше цього не робити, щоб вони не захворіли. Я залишаюся вдома зі своїми собаками. Я люблю тебе, світ! Ми всі переживемо це. Повірте мені, я говорила з Богом — вона сказала, що у нас все буде добре», — написала Гага.

А у третьому пості Леді Гага Пізніше знову згадала про доброту та людяність та закликала не розводити паніку через коронавірус:

Посмотреть эту публикацию в Instagram ladygaga 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Це нагадування всім нам про те, що значить відчувати себе людиною і бути людиною. Я думаю, що важливо визнати, що ми є і повинні бути єдиним глобальним співтовариством. І ми не можемо пережити це без доброти. Не можна упереджено ставитися до коронавірусу. Я вважаю, що сьогодні потрібно прийняти і зрозуміти, що будуть часи, коли ми відчуємо себе безсилими і неконтрольованими, але ми можемо заповнити цей простір добротою і стати частиною рішення світової проблеми. І тоді у нас буде контроль. Ми можемо зцілитися, навчившись бути добрими», — написала зірка.

Бери приклад з Леді Гаги та #залишайсявдома. Піклуйся про своє здоров’я!

Фото: Getty Images

Читай також:

Молодий папа: Джуд Лоу вшосте стане батьком

Музика не на карантині: гурт “Фіолет” зіграє акустичний онлайн-концерт