Пікантні фото актора з’явилися в березневому номері глянцю

Езра Міллер – один із найбільш харизматичних акторів Голлівуду. Він відомий завдяки роботі над картинами «Добре бути тихонею», «Загін самогубців», «Ліга справедливості» та серії фільмів «Фантастичні звірі». Незвичайна зовнішність, сексуальна кривувата посмішка, неймовірний акторський талант… Глядачі закохуються у нього з першого погляду!

У березні 27-річний Езра Міллер з’явився на сторінках британського GQ Style. Номер присвячений гендеру та сексуальності в усіх їх проявах, він отримав назву «Це сучасне кохання».

На знімках Езра Міллер позує оголеним і демонструє спортивне м’язисте тіло. Автором зйомки став відомий нью-йоркський фотограф Джефф Барк. Кадри фотосета для GQ Style він опублікував на офіційній сторінці в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jeffbark (@jeff_bark) 12 Мар 2020 в 6:11 PDT

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