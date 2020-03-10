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«Третій день»: дивись офіційний трейлер з Джудом Лоу
Американський телеканал HBO презентувала тизер-трейлер міні-серіалу у жанрі хорор «Третій день».
Третій день: дивитись другий офіційний трейлер
Міні-серіал «Третій день» розповість історію чоловіка і жінки, які в різний час приїжджають у маленьке містечко на ізольованому острові. Виявляється, що його жителі мають свої таємниці. Настрашніша з них – вони ретельно дотримуються загадкових старих ритуалів. Втекти з острову нікому не вдасться.
Головні ролі виконали Джуд Лоу та Наомі Харріс. Також у серіалі знімалися Емілі Уотсон, Кетрін Уотерстон, Падді Консідайн, Фрейя Аллан та інші. Перший сезон буде складатися всього з шести серій. Умовно «Третій день» буде поділений на дві частини — «Літо» та «Зиму».
Прем’єра серіалу «Третій день» відбудеться вже 11 травня цього року.