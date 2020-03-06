Зваблива Настя Каменських прикрасила обкладинку чоловічого глянцю (ФОТО)
Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, знялася для березневого номера чоловічого глянцю XXL.
Обкладинку свіжого випуску артистка опублікувала у своєму Instagram. На знімку Каменських постала у зухвалому та звабливому образі. Одягнена вона у довгу чорну спідницю зі сміливим розрізом аж до талії та відвертим топом з металевих кілець.
«Весна – це самі різні настрої. Від ніжних квітучих бутонів до буйних і зухвалих фарб. У моїй новій фотосесії для журналу XXL ви побачите цю яскраву палітру настроїв», – підписала свій пост Настя Каменських.
Окрім обкладинки, у весняному номері XXL з’явилися і інші відверті та спокусливі фото Насті Каменських. Незважаючи на те, що на знімках Каменських не з`явилася оголеною, редакція журналу назвала фотосет еротичним:
«Новий номер чоловічого журналу XXL по-справжньому весняний. Багато в чому завдяки чарівній NK | Насті Каменських. Співачка, яка першою серед українських зірок вийшла на світовий музичний ринок і підкорила Латинську Америку, прикрасила обкладинку і стала героїнею головною еротичної фотосесії», – описав NK XXL Ukraine.
Фото: XXL
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