Співачка продовжує радувати шанувальників пляжними фото з відпустки

Потап і Настя Каменських насолоджуються зимовими канікулами в сонячної Мексиці. Але про шанувальників не забувають ні на хвилину! Артисти часто публікують у своїх соціальних мережах фото з відпочинку, збираючи лайки та компліменти. Пара багато часу проводить на пляжі, гуляє і катається на велосипедах.

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Звичайно ж, найбільший інтерес у публіки викликають пляжні фото! Каменських чудово це знає, і вміло користується. Днями вона опублікувала в Instagram нове гаряче фото. На ньому артистка позує у спокусливому чорному бікіні й посміхається «в усі 32».

«Каждый новый день – это новые возможности! – написала Настя Каменських під фото. – Поверьте, если утром вы будете просыпаться с мыслью о том, что сегодня обязательно произойдет что-то хорошее – так и будет 🙏🏻

Улыбайтесь, любите и всегда следуйте за своей мечтой! Желаю вам хорошего настроения и посылаю лучики тепла и позитива из солнечной Мексики».

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Нове фото Каменських у купальнику набрало вже більше 200 000 лайків. У коментарях під постом шанувальники співачки залишили сотні схвальних коментарів. Вони зазначили, що за останні кілька місяців Настя сильно схудла, і виглядає розкішно.

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До речі, Настя Каменських порадувала шанувальників не тільки пляжними фото з Мексики. На своїй Instagram-сторінці співачка анонсувала вихід нового запального синглу Miami. Трек створений у колаборації з одним із найуспішніших виконавців регетону в світі, кубинцем Джейкобом Форевером (Jacob Forever) і молодим домініканським співаком Джессі Франком (Jessy Frank). Прем’єра синглу Miami відбудеться у п’ятницю, 24 січня.

Фото: @kamenskux