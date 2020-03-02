MONATIK, DANTES, TAYANNA та Юлія Саніна озвучать тролів в анімації «Тролі 2: Світове турне»

Улюблені українськи зірки заспівають в анімаційному хіті

Невдовзі на великі екрани вийде продовження крутого анімаційного мультфільму «Тролі». Нове чудо від чарівників DreamWorks Animation називатиметься «Тролі 2: Світове турне». А озвучуватимуть улюблених героїв-тролів топові зірки українського шоу-бізнесу. Голосами тролів не лише заговорять, а й заспівають MONATIK, DANTES, TAYANNA та Юлія Саніна з гурту The Hardkiss.

Нова пригода виведе яскравих тролів далеко за межі звичного. Герої з’ясують, що крім них існують ще й інші племена. Усі вони шанують свій власний стиль: фанк, кантрі, техно, класика та рок. На порозі нових викликів і небезпек тролі зазвучать на повну силу різними голосами!

MONATIK запалив у ритмі фанку свого троля Принц Ді!

– Герой припав мені до душі ще під час кастингу, – поділився MONATIK про свого персонажа. – По-перше, Музика! Я обожнюю музику в стилі фанк і часто надихаюсь нею під час створення власного репертуару. По-друге, я дуже люблю Андерсона Пака, який озвучив Принца Ді в оригінальній версії анімації. Дубляж – процес непростий, бо ти маєш повністю перевтілитися в свого персонажа, навіть рухатися, як він. Але це водночас і крутий челендж! Протягом усього робочого процесу мені неймовірно імпонував настрій, музика і пісні героя, адже Принц Ді дарує вітамін D. Для нашої родини анімація «Тролі» – одна з найулюбленіших історій. Ми з синами знаємо напам’ять, мабуть, кожну пісню, що звучить там. Сподіваюсь, діти будуть вражені почувши мій голос у новій частині.

Харизматична фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна подарувала свій голос нестримній королеві хард-року Барб.

– Яка ж вона шалена! – вражено розповіла Юлія Саніна. – Барб – це десь моє альтер-его, вона щиро вірить, що рок врятує світ, і її мета довести це усім навколо. Щоправда, методи обирає дещо брутальні, але згодом розумієш, що, насправді, вона хороша дівчинка, яка просто заплуталась. Зовні моя героїня трохи на мене подібна: яскрава, рішуча і завжди готова до експериментів та нових образів. Пригода «Тролі 2: Світове турне» – це візуально і технічно досконалий продукт, а ще вперше в історії анімації вони зачепили дуже цікаву музичну тему. Оця боротьба стилів, дружні жарти між музикантами різних напрямків і багато чудової музики. Кожен обере для себе улюбленого троля і дорослі і діти. А я вже визначилася!

Король Тролекс – дебют у дубляжі для співака і телеведучого Володимира Дантеса.

– Я давно хотів спробувати попрацювати у дубляжі анімації, бо сам обожнюю мультики і дивлюся усі нові релізи, – зізнався – І тут така можливість! Що може бути крутіше, ніж дублювати короля техно?! Тролекс драйвовий, стильний, яскравий, і, що найважливіше, він завжди на позитиві. Правитель дбає про своїх підданих і випромінює добро. Девіз мого героя такий, як і в мене – сім’я, любов і музика. Робота у проекті була справжнім викликом, особливо незвичний для мене вокал. Я викладався на всі 100%. Усіх запрошую у кіно, нехай ритм запалить вас!

Незрівнянна TAYANNA перевтілилася у кантрі-зірку Дику Діксі.

– Я обожнюю працювати з анімацією – це так захопливо! – захопливо розповіла – У повсякденному житті ми з сином постійно імітуємо голоси, приміряємо на себе незвичні та цікаві ролі і не пропускаємо жодної прем’єри мультиків. З Діксі у нас багато спільного: вона вольова, талановита і нестримно-смілива дівчина, яка вас точно здивує. А ще вона стильна красуня і надзвичайно обдарована виконавиця кантрі. Зізнаюсь чесно, під час роботи трохи нервувала, адже не знала, чи вдасться налаштувати тембр голосу на потрібну тональність, бо кантрі – непростий музичний стиль. Щиро сподіваюся, що мені це вдалося. Тож обов’язково йдіть у кіно, щоб насолодитися яскравою пригодою та почути нас з Діксі і зарядитися настроєм від нових суперхітів.

Дивіться яскраву анімаційну пригоду «Тролі 2: Світове турне» у кіно з 19 березня!

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