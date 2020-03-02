Діва українського шоу-бізнесу Тіна Кароль опублікувала новий чорно-білий знімок у своєму Instagram. За допомогою нього 35-річна співачка привітала своїх шанувальників з початком весни.

На чорно-білій фотографії Тіна Кароль постала у звичному для себе романтичному та сексуальному образі одночасно. Зірка кокетливо оголила одне плече, приспустивши бретельку. Сексуальності фото придає укладка з ефектом мокрого волосся, яке недбало розтріпалося. Томний погляд співачка спрямувала прямісінько в кадр, ніби заграючи зі своїми підписниками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram tina_karol 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Автором такого чуттєвого знімку виявилася українська фешн-фотографиня Анни Гончарової. Тіна Кароль вже не вперше працює з нею. Фотографії від Гончарової з’являлися в Instagram зірки і раніше.

Сексуальний та чуттєвий образ Тіни Кароль у чорно-білому рішенні сподобався її підписникам. Вони засипали селебріті компліментами у коментарях та привітали з приходом весни.

Цікаво, у якому образі Тіна Кароль з’явиться у новому суперзірковому сезоні «СуперІнтуїції». Не пропусти випуск з Тіною Кароль вже цієї середи, 4 березня, о 19:00 на Новому каналі!

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