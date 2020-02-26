Модний бренд вшановує легендарну франшизу

Американський бренд Michael Kors створив ексклюзивну капсульну колекцію з франшизою фільмів «007». Вона приурочена до 25-річчя фільмів про Джеймса Бонда і виходу нової частини «Не час помирати».

Колекція сумок «007» складається всього з трьох моделей. Головну модель колекції Bancroft навіть можна буде побачити у 25-ому фільмі про британського шпигуна. У стрічці «Не час помирати» її носить персонаж Ів Маніпенні, яку зіграла Наомі Харріс. Саме вона стала напарницею Бонда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram michaelkors 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Я давно вважав, що мода і кіно взаємопов’язані. Фільми завжди були джерелом натхнення для мене, і я думаю, що коли ви дивитеся відмінну стрічку, одяг персонажів грає величезну роль в сприйнятті глядача. Велика мода, як і відмінні фільми, може залишити незабутнє враження. А в фільмах «007», в яких розповідається про швидкість і гламур, наші аксесуари ідеально підходять, – сказав Майкл Корс про співпрацю.

Посмотреть эту публикацию в Instagram michaelkors 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Придбати ексклюзивні моделі сумок з колекції «007» від Michael Kors можна в магазинах бренду, його офіційному сайті та на сайті бондіани. У продаж колекція поступить з кінця березня. Нова частина франшизи про Джеймса Бонда «Не час помирати» вийде на екрани вже 9 квітня.

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