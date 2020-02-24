

Національний відбір на «Євробачення-2020» визначив свого переможця. Ним став гурт GO_A з піснею «Соловей». Саме він поїде представляти Україну на пісенному конкурсі у Нідерландах. Цього року за право представляти країну на «Євробаченні» боролися молоді артисти українського шоу-бізнесу. Лірична бандуристка KRUTЬ запам’яталася усім своєю щирістю, гурт TVORCHI гучним скандалом, а KHAYAT цікавими танцями. Що робилося поза прямим ефіром Нацвідбору на «Євробачення-2020», дивіться у бекстейджі Нового каналу.

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