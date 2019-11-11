Новий каналG-spaceШОУМАНІЯКортні Кокс і Меттью Перрі сходили на побачення: просто «Друзі»?

Кортні Кокс і Меттью Перрі сходили на побачення: просто «Друзі»?

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Щоправда, було воно дружнім…

Колеги по серіалу «Друзі» Кортні Кокс та Меттью Перррі порадували фанатів спільним фото в Instagram. Знімок розмістила у себе на сторінці акторка після їхнього дружнього побачення.

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«Вгадайте, з ким я обідала сьогодні? Я ЗНАЮ! Чи можу я БУТИ щасливішою?» – написала під фото Кортні Кокс. Таким коротким підписом вона одразу перенесла нас усіх у конкретні моменти з серіалу «Друзі». Адже акторка використала одразу дві культові фрази. Перша «Я ЗНАЮ!»  належить самій Моніці. А друга з акцентом на слово бути характеризує розмовний стиль Чендлера Бінга  У запитаннях він любив наголошувати слово бути, яке в англомовній версії «be» звучало дуже пронизливо та смішно.

Пост одразу прокоментувала Дженніфер Еністон, яка написала «Метті!! Я люблю вас, друзі!» У коментарях до неї приєдналася і Ліза Кудроу. Виконавиця ролі Фіббі написала: «Щасливчики-щасливчики».

Як же класно, що легендарний каст «Друзів» залишається френдами і в реальному житті. Побільше б нам таким фоточок.

Фото: Getty Images

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