Колишня піар-менеджерка учасника Нацвідбору Анжеліка Буркіна: «Речь идет про 10 тис. у.е.»

Євробачення 2020: дивитися фінал Нацвідбору в Україні

Український співак Девід Аксельрод, який раніше був відомий під іменем Володимир Ткаченко та за участю у дуеті «Barcelona», опинився в епіцентрі скандалу. Нещодавно з’явилася інформація про те, що артист змінив своє ім’я у паспорті не через творчий порив, а через невиплачені борги. Такою версією подій у день другого півфіналу, 15 лютого, поділилася піар-менеджерка Анжеліка Буркіна, з якою Аксельрод співпрацював раніше.

За словами Буркіної, Девід Аксельрод змінив паспортні данні через те, що заборгував 10 тисяч доларів і досі їх не повернув.

«Вы же понимаете, работать с артистом дело затратное: запись песен на студии, регистрация авторского права, съемки клипа песни «Тебя выбираю», костюмы для выступлений, покупка гитары Taylor, на все это мы с Владимиром тогда брали деньги в долг, которые он должен был вернуть после телепроекта Х-фактор. Речь идет про 10 тис. у.е. – это то, что мы успели оформить документально, на самом деле потрачено на него было намного больше! И пока Владимир мучился в творческих порывах, кредиторы уже размахивали судебными решениями о взыскании долгов. Вот тут-то и пришла в голову “великого” артиста замечательная мысль сменить имя, все тривиально просто….. чтобы долги не возвращать. Оцените красоту игры! Не просто творческий псевдоним сменил, а все по взрослому….. ФИО в паспорте…..как с чистого листа. И вуа-ля, теперь он – Девид Аксельрод (деньги брал Ткаченко, а сейчас имя сменил- уже другой человек)! Аплодисменты артисту!», – йдеться у дописі на приватній сторінці Анжеліки Буркіної у Facebook.

Дізнавшись про такі звинувачення, Девід Аксельрод був шокований. На прохання журналістки Нового каналу прокоментувати ситуацію артист відповів «дуже вичерпно»:

– Це фігня! Якщо подумати про те, що відбувалося раніше, це смішно, реально. Знаєте, так просто буває. Коли ти відчуваєш, що треба це зробити. Ну щось тебе якось стискає, ти не знаєш, куди далі йти. У мене була така пауза, дуже велика – десь рік. Я думав, хотів знайти цю гармонію, але не відбулося цього. Потім дружина сказала: «Ти маєш спробувати. Чого ти боїшся?» І я зробив концерт в Палаці «Україна». Нам дуже поталанило, ми зібрали аншлаг тоді. Це був концерт «Jazz in love». І скажу тобі серйозно, що дві з половиною години пролетіли ось так… І потім я зрозумів, що не те, щоб цю музику я хочу співати. Я хочу ось так співати, коли я кайфую. Коли я не напружуюся, тобто, звісно, я напружуюся, але є відчуття польоту. І після цього я зрозумів, що маю все закінчити і завершити це все. І музика потягнула ім’я і це все почало працювати заново. Що я можу сказати? Навіть не хочу це коментувати, бо це мені смішно.

Video: Скандал на «Євробаченні»: Девід Аксельрод відповів на закиди у шахрайстві Девід Аксельрод (Володимир Ткаченко) змінив ім'я через борги? Сканадал на Нацвідборі на Євробачення 2020

Чи вдасться Девіду Аксельроду перемогти у Національному відборі на «Євробачення-2020», дізнаємося вже у фіналі. 22 лютого у прямому ефірі телеканалів СТБ та UA: Перший журі та глядачі оберуть представника від України на пісенний конкурс.

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