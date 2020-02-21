Фінал Нацвідбору на Євробачення – 2020 відбудеться вже 22 лютого, в суботу. Читай – де, коли і о котрій дивитися онлайн-трансляцію, а також на яких телеканалах покажуть конкурс.

Дивитися фінал відбору на Євробачення 2020 онлайн можна в трансляції нашого сайту. Якщо ти хочеш спостерігати за фіналом по телевізору, то включай СТБ або UA:Перший в цей же час – в суботу, 22 лютого, о 19:00.

За результатами жеребкування, в фіналі відбору на Євробачення 2020 учасники виступлять в такому порядку:

1. KRUTЬ

2. Go_A

3. Jerry Heil

4. KHAYAT

5. David Axelrod

6. TVORCHI

Як голосувати за учасника Нацвідбору?

Під час прямого ефіру ведучий оголосить початок і кінець голосування. Підтримати улюбленого учасника можна, відправивши смс на номер 7766 і вказавши порядковий номер конкурсанта. Важливо! З одного мобільного номера можна проголосувати тільки один раз. Навіть якщо ти кілька разів відправиш смс, тільки один голос буде зарахований. Ще зручніше вибрати кращого виконавця за допомогою мобільного додатку Teleportal. У розділі Голосування потрібно натиснути на фото улюбленого конкурсанта і все – готово. Детальніше про правила голосування читай тут.

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Фото – stb.ua