Фіналісти Нацвідбору на «Євробачення – 2020» від України визначилися кілька секунд назад. Сьогодні, 15 лютого, у другому півфіналі боролися:

1. MOONZOO FEAT. F.M.F. SURE

2. FO SHO

3. Еліна Іващенко

4. Олександр Порядинский

5. GARNA

6. KHAYAT

7. David Axelrod

8.TVORCHI

Змагання було яскравим, драйвовим і з несподіваними фіналом. За результатами голосування журі та глядачів перші три місця в таблиці рейтингів зайняли:

А це означає, що саме ці конкурсанти проходять у фінал. Решта вибувають з гонки.

Отже! Повний список фіналістів Нацвідбору на «Євробачення – 2020» виглядає так:

1. KRUTЬ,

2. Go_A,

3.Jerry Heil,

4. TVORCHI,

5. KHAYAT,

6. David Axelrod.

Найсерйозніша боротьба за перемогу в Нацвідборі і можливість представляти Україну на «Євробаченні – 2020» в Нідерландах відбудеться наступної суботи, 22 лютого, о 19:00 в прямому ефірі СТБ і UA: Перший.

На когось ставиш?