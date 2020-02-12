14 лютого в Києві відбудеться великий концерт #ПРОЛЮБОВ. «Друга Ріка», «Скрябін», Yurcash та LETAY заспівають найкращі хіти про кохання, а зі сцени і в залі прозвучать щирі зізнання. Напередодні свята його учасники розповіли, що для них означає любов і якими повинні (або навпаки, не повинні!) бути побачення.

Юрко-Yurcash Юрченко впевнений, що ідеальне побачення – це коли ви тільки вдвох:

– Неважливо де – на море, в лісі або в космосі. Не люблю людні місця: ресторани, кіно, «кафе-морозиво». Саме так ви і розумієте, самодостатня ваша пара чи ні, і наскільки довго це триватиме! Швидше за все, таємні зустрічі з дівчиною в 90-х під час моєї шаленої популярності – це найбільш романтичні побачення в моєму житті. У мого будинку на «Деміївській» в ті часи майже цілодобово чергувала зграйка прихильниць. Тому пробратися в квартиру непоміченим було непросто. Одного разу моя дівчина залишилася в квартирі одна, а я поїхав на гастролі. Після вона розповідала, що через двері їй погрожували облити кислотою і спалити волосся. До речі, я спілкуюся з нею до сих пір. Це моя дружина Світлана. Любов – це основа всього. Це фундамент світу, який створив Бог. Без любові життя не складається. Це безмежна творча сила, в тому числі, і в музиці – тут теж на першому місці любов, інакше і музики ніякої не було б.

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– На концерті #ПРОЛЮБОВ ми з групою «Скрябін» зіграємо суперхіти про кохання. А ще на вас чекають прем’єри нових пісень і несподівані дуети. Про все не розкажемо, тому що це сюрприз. «Велкам ту Валентин паті!» – до речі, це фраза з нової пісні нового дуету Yurcash & LETAY, яку ми вперше представимо саме на концерті 14 лютого.

Ілля LETAY Резніков в свою чергу, вважає, що для хорошого побачення головне – правильна компанія:

– Якщо мені добре і цікаво з людиною, не має значення, де ми будемо і що будемо робити разом. Хоча правильно організоване побачення – це круто! Я люблю придумувати приємні сюрпризи і радувати дружину. І вона теж часто щось робить для мене. У мене в житті було багато приємних моментів, пов’язаних зі побаченнями. Наприклад, одного разу моя майбутня дружина повезла мене кататися на квадроциклах. Я був з зав’язаними очима і не знав, що буде, поки мене не посадили на квадроцикл. Це було весело!

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А ось про любов Ілля каже невпевнено:

– Мені важко відповісти, що таке любов, я можу лише трохи доторкнутися до неї в своїх піснях. Вона виражається в безлічі дрібниць, у великих подіях і вчинках. Можна тільки відповісти, чи є вона, і відразу відчути, коли її немає. На щастя, в моєму житті вона є. Думаю, любов дуже важлива, вона може допомогти людині стати його кращої версіей.14 лютого ми будемо співати пісні про любов і презентуємо відразу три нові. Мені здається, цей концерт – хороший привід зайвий раз порадувати свого партнера. А якщо ти самотній – нарешті набратися сміливості і запросити когось на побачення

Валерій Харчишин, «Друга Ріка» радить відразу: «Ніколи не ходіть на побачення натовпом, навіть якщо це ваші найкращі друзі»:

– Одного разу в юнацтві я вирішив здобути прихильність дівчини, яка мені подобалася, але не наважувався їй про це розповісти, тоді я придумав вирішити це питання оригінально – притягнув з собою на зустріч друзів. Я сподівався, що вони зможуть вплинути на її рішення бути більш поступливою і почати зі мною стосунки. До слова, це було перше ініційоване мною побачення! Все закінчилися набагато гірше, ніж групова оргія. Вона залишилася з друзями, а мені довелося повертатися додому одному. Зараз я вже й не пам’ятаю, коли в останній раз був на побаченні. Я багато працюю і часто приходжу додому, коли моя кохана вже спить, а вона йде на роботу, коли ще сплю я. Тому несподівана зустріч в ліжку – наше ідеальне побачення. Нудно? Можливо. Але неважливо, як часто, при яких обставинні і де саме відбувається ваше побачення, важливо – що змушує вас бігти назустріч один до одного.

Валерій зізнається, що головне в житті побачення тривало у нього всього … 5 хвилин:

– Коротке знайомство з моєю дружиною на вулиці довжиною в 5 хвилин – це саме пам’ятне побачення в моєму житті, яке триває вже багато років!

14 лютого – відмінний привід зібратися на вечірці або на концерті, щоб відірватися з коханою людиною. Зрештою, музика, яку ви слухаєте, найчастіше – об’єднуючий фактор. Я не можу уявити щасливу пару, у якої немає «своїх» пісень або навіть гімнів їх відносин. Нам, музикант-авторам, часто доводиться йти на угоду з власною совістю, оголювати почуття і експлуатувати любов у своїй професійній діяльності. Тому нам було досить легко вибрати плейлист для концерту # пролюбіла – у нас і немає пісень, які написані про щось ще або не завдяки їй. Будь то «Секрет», «Три Хвилини», «Ангел» або «Монстр» – він же все одно «милий».

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