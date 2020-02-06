Киянам пропонують освідчитись у коханні зі сцени

Щасливчики зможуть зробити це вже 14 лютого під час виступу Друга Ріка, Скрябін і Letay.

Незвичайний подарунок жителям Києва вирішив зробити квитковий сервіс Karabas в рамках акції «Сезон романтичних освідчень». Для того, щоб отримати шанс на свої хвилини слави на великій сцені в компанії українських музикантів, потрібно заповнити форму на сайті. Взяти участь в акції може будь-хто. Трьох переможців буде оголошено 13 лютого.

Як обіцяють організатори концерту, заради найромантичніших освідчень, в День всіх закоханих вони ненадовго зупинять святковий концерт #ПРОЛЮБОВ і дозволять трьом щасливчикам розповісти про свої почуття прямо зі сцени. Саундтреком до визнання стануть пісні від гуртів «Скрябін», «Друга Ріка» та LETAY.

Нагадаємо, святковий концерт відбудеться в клубі Stereo Plaza 14 лютого. Його учасники — усі закохані і найліричніші артисти країни.

Українські рок-романтики «Друга Ріка» — автори культових «Вже не саме», «Три хвилини» і «Так мало тут тебе», під які в 2000-х багато переживали свої перші закоханості.

«Скрябін» — рок-група, любов до якої в різний час її творчості відчував в своєму серці практично кожен меломан.

LETAY — той самий хлопець, який підкорив глядачів Нацвідбору «Євробачення-2019» романтичним пісенним визнанням «Моя Мила».

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