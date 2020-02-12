Артистка позбулася зайвої ваги, і тепер її просто не впізнати

Британська співачка Адель вразила своєю новою фігурою під час афтепаті премії Оскар, яку влаштували Jay Z і Beyonce. Зірка з’явилася у сукні з леопардовим принтом від Ralph & Russo. Її вбрання чудово підкреслило фігуру артистки, яка схудла мінімум на 20 кг.

Афтепаті Оскару було закритою для фотографів подією, адже відбувалося у неформальній обстановці – гостям навіть запропонували перевзутися у тапочки. Але одне фото Адель з того вечору таки потрапило в мережу. Його зробила польська телеведуча і блогер Кінга Русин. За словами самої журналістки, спочатку вона взагалі не впізнала у цій стрункій жінці Адель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram adele_queen_of_sound 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Я розговорилася з Адель через взуття (я була на високих підборах, вона порадила мені надіти тапочки, такі як у неї). Якщо чесно, я не одразу впізнала її, тому що вона стала такою худенькою і схожою на кому. Ми сміючись розмовляли, поки вона не сказала, як її звуть», – прокоментувала фото з Адель журналістка Кінга Русин.

Через зірковість та неформальність події, фото не можна було робити навіть самим гостям. Але Кінга Русин все ж запостила фото з Адель у свій Instagram. Воно стало винятком на афтепаті Оскару.

Цікаво, чому ж Адель сама не ділиться результатами свого схуднення у соціальних мережах? Сподіваємося, вона готує грандіозний камбек.

Фото: Getty Images

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