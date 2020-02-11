Макс Барських їде в Голлівуд знімати новий блокбастер

Через пару днів після масштабної прем’єри кіно-роботи «Лей, не жалей» музикант зі своєю командою приступив до створення нового відео на сингл, назва якого поки тримається в таємниці.

На своїй сторінці в Instagram Барських вже анонсував міжнародний кастинг серед дівчат для участі в новому кліпі, зйомки якого пройдуть в Лос-Анджелесі, та здивував шанувальників інтригуючим фото з американською актрисою Сашею Лусс на Каннському кінофестивалі в минулому році. «Якщо ти схожа на Сашу Лусс, а твоій зовнішності може позаздрити будь-яка модель, ти – саме та, кого я шукаю для головної ролі в своєму новому кліпі. Надсилай свої фото в Дірект @ganna_bogdan і до зустрічі на знімальному майданчику. Зверніть увагу, в кастингу можуть брати участь дівчата, які проживають в Лос-Анджелесі», – підписав публікацію Макс Барських.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih) 11 Фев 2020 в 12:18 PST

Що ж, сподіваємося, артист буде вести пряму трансляцію зі знімального майданчика в Лос-Анжелесі, і ми зможемо разом з ним заглянути в святая святих світової кіноіндустрії -в Голлівуд. А можливо, Макса помітить якийсь відомий режисер, і ми через рік-другий побачимо українського співака в головній ролі в якомусь крутому кіно!

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