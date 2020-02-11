Вєрка Сердючка випустить «євроальбом» під назвою Sexy

Тепер Андрій Данилко співатиме англійською

Головна зірка українського шоу-бізнесу Вєрка Сердючка планує випустити новий альбом. Про це під час першого півфіналу Нацвідбору на «Євробачення-2020» розповів сам Андрій Данилко, який виступає у творчому амплуа відомої провідниці.

Новий міні-альбом Вєрки Сердючки отримає назву Sexy. Готує його артист спеціально для європейської публіки, а тому жартома називає себе «євроСердючкою».

– Він – для публіки «Євробачення», яка любить Сердючку. Все-таки люди хочуть підспівувати і розуміти, про що. Зрозуміло, що вони будуть танцювати під «Хорошо». Вони навіть кричать «карашо». Якщо й нашим сподобається, я буду щасливий, – поділився Андрій Данилко з Новим каналом.

Поки що відомо, що до міні-альбому Sexy увійде три пісні. Одна з них – Make It Rain Champagne, яку Вєрка Сердючка нещодавно презентувала. Також триває робота над треками Disco Kicks та Sexy.

Через новий репертуар Вєрка Сердючка також планує змінити і концертні костюми. Орієнтуючись на європейську аудиторію, Андрій Данилко може зняти українські вишиванки. Сподіваємося, що Вєрка Сердючка залишить хоча б свою знамениту зірку.

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