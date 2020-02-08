Новий каналG.spaceШОУМАНІЯ«Євробачення – 2020»: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 08.02.2020 (перший півфінал)

«Євробачення – 2020»: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 08.02.2020 (перший півфінал)

Перший півфінал Національного відбору на «Євробачення – 2020» в Україні стартує вже завтра, 8 лютого 2020 року, о 19:00. Дивитися конкурс онлайн можна на сайті Нового каналу, а також на телеканалах СТБ і UA: Перший. Імена учасників відбору на Євробачення 2020 року, які пройдуть у фінал, визначаться в прямому ефірі. Ви вже знаєте, як проголосувати за улюбленого конкурсанта і можете вплинути на його місце в турнірній таблиці. Адже тільки троє з учасників перейдуть до другого туру Нацвідбору. Дізнайся найцікавіше на сайті Нового каналу!

Учасники першого півфіналу відбору

на «Євробачення – 2020» (Україна)

  1. Група [О] – Там, Куди Я Йду
  2. Jerry Heil – Vegan
  3. Katya Chilly – Піч
  4. KRUTЬ – 99
  5. Go-A – Соловей
  6. Cloudless – Drow me down
  7. GIO – Feeling so lost
  8. Assol – Save It

Пісні учасників першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення вже можна оцінити і навіть проголосувати за найкращого артиста в народному голосуванні.

Хто виступить у другому півфіналі відбору на Євробачення 2020? Хто пройде до фіналу 8 февраля? Всі найсвіжіші новини про Нацвідбір шукай на G.Space!

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