Євробачення 2020: CLOUDLESS з новим вокалістом представили трек для Нацвідбору

CLOUDLESS з новим вокалістом Юрою Каналошем стали учасниками Нацвідбору на «Євробачення-2020» та представили трек «Drown Me Down», з яким планують вигравати пісенний конкурс

Сьогодні оприлюднили список з 16 учасників Національного відбору на «Євробачення-2020». І гурт CLOUDLESS стали одними з них! Цікаво, що кілька місяців тому з коллективу пішов соліст, і просто переде Нацвідбором команду доповнив співак Юрій Каналош

– Ми переродилися та готові заявити про себе. Голосно та яскраво, – зазначив один із засновників гурту CLOUDLESS Антон Панфілов.

Новий вокаліст бенду, Юра Каналош – зовсім не новачок у музичній індустрії. Музикант вже підкорив серця прихильників вокальних шоу на українському ТБ. Потужний вокал Юри змінив звучання CLOUDLESS, додав йому актуальності та потужності, а посприяв гурту з цим новий гітарист Михайло Шатохін.

Перші результати творчого процесу вилились у хітовий сингл «Drown Me Down», з яким музиканти братимуть участь у Національному відборі Євробачення 2020.

-Це пісня для тих, хто перебуває в критичній ситуації. Пісня-заклик: ніколи не здавайся! Подивися на нас. Різні люди та обставини намагалися нас втопити, але ми все ще тут – з новими обличчями і з новими силами!, – поділився Антон Панфілов.

– Це все ілюзії, які не дозволяють нам піднятися. Ми так прив’язані до матеріальних цінностей, що часом забуваємо про душу й про те, що дійсно важливо. Але ж ми самі пишемо свою історію. Тому ніхто не повинен вказувати нам – як жити і що робити. Головне, про що ми повинні пам’ятати, навіть у найскладнішій ситуації необхідно продовжувати вірити і любити, тому що віра і любов – це наймогутніша зброя, що була подарована людству, – розповів про власне бачення синглу Юра Каналош.

Чекаємо на жеребкування та скоро вже дізнаємося, 8 чи 15 лютого побачимо гурт CLOUDLESS у півфіналі Нацвідбору.

Текст та слова пісні Cloudless – Drown Me Down

Oh dear people what’s up with your egos?

Need another lie to do a sacrifice ?

We’re all equal that’s some funny sitcom

If heaven will divide your gold won’t let you fly

Whoo-ohh, look at me now

They wanna take me to the river

(They) wanna drown me down

Whoo-ohh, but i’m still around

They wanna take me to the river

(They) wanna drown me down

Try me, try me, can’t drag me down, no

Try me, try me, can’t drag me down, no

Try me, try me, can’t drag me down

They wanna take me to the river

(They) wanna drown me down

Oh no, what’s going on ?

You don’t like me in a crown

Would you like me in the ground ,

Cross in hands and face calmed down ?

Oh Lord, why they’re so cold ?

They just wanna push that sword

They all want me in the ground

Cross in hands and face calmed down

Oh no, i don’t like them and no, i don’t hate them

I just want them let me go

Let me breathe don’t touch my soul

Oh no, i don’t want them and no, didn’t call them

Can you please let me go ?

Let me breathe don’t eat my soul

Woo-ohh, look at me now

They wanna take me to the river

(They) wanna drown me down ,

Whoo-ohh, but i’m still around

They wanna take me to the river

(They) wanna drown me down

Whoo-ohh, look at me now

They wanna take me to the river

(They) wanna drown me down ,

Whoo-ohh, but i’m still around

They wanna take me to the river

(They) wanna drown me down

Try me, try me, can’t drag me down, no

Try me, try me, can’t drag me down, no

Try me, try me, can’t drag me down

They wanna take me to the river

(They) wanna drown me down

