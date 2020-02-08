KRUTЬ: «Моя історія – одна на тисячу». Ексклюзивне інтерв’ю

KRUTЬ – учасниця першого півфіналу Нацвідбору на «Євробачення – 2020». У неї дивовижна історія про шлях до мрії. Чи пройде співачка до фіналу Нацвідбору, вирішуватимуть журі та глядачі сьогодні, 8 лютого. А поки давайте познайомимося з конкурсанткою ближче.

Справжнє ім’я музикантки – Марина Круть. У дитинстві вона сама обрала грати на бандурі. Батьки зібрали гроші на цей дорогий інструмент, і дівчинка з Хмельницького з часом зробила своє хобі професією. З 16 років вона вже працювала, а у 23 мала пару записаних альбомів. Її цілеспрямованості можна позаздрити. Зараз Марина поставила собі за ціль представити Україну на пісенному конкурсі «Євробачення – 2020».

Марино, бандура, м’яко кажучи, немодний інструмент. Як ви з ним пробивалися до популярності?

Справді, мені казали: «Та що ти починаєш оце зі своїм інструментом». Чітко пам’ятаю фразу своєї вчительки з математики: «Ось ти пропустила контрольні з математики. Шо та музика. Ти будеш заробляти нею, чи шо?» (сміється). Спершу з боку музикантів навіть був такий собі булінг. Знаєте, коли починаєш щось робити, а на тебе кидають косі погляди, і таке нерозуміння в очах: «Що ти робиш, куди ти пхаєшся, це ж неформат». Зараз, до речі, такого взагалі немає. Я змусила всіх зрозуміти, що це круто.

Посмотреть эту публикацию в Instagram bandura_krut 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Ви самі обрали бандуру чи батьки записали до музичної школи?

У 8 років я сама маму за руку привела. Захотілося грати на чомусь такому, де багато струн. Спершу хотіла на арфі, але не склалось. Хоча арфа в мене вдома стоїть, я можу на ній грати, але цей інструмент так сильно мені не відкрився. А бандура мені як сестра: доповнює, розкриває все, що я хочу сказати. Першу бандуру мені купила мама. Я її дуже берегла – носила в музичну школу і потім додому. Хоча інструмент можна було залишати там.

Як це – грати на такому інструменті?

Інструмент важкий, і часто травмується спина. У мене вже сколіоз у 10 градусів. Бо я ж постійно згинаюся під вагою бандури і тяжко тримати рівну поставу. В роки навчання часто мала «переграні руки» – їх можна потягнути, зламати нігті до м’яса… Якось струна вилетіла і вдарила по щоці просто серед виступу.

Але, з іншого боку, бандура розвиває координацію, коли ти маєш грати двома руками по-різному. Тому грати, співати і контактувати з публікою одночасно для мене не проблема.

Посмотреть эту публикацию в Instagram bandura_krut 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

А скільки струн у твоїй бандурі?

Мйже максимум – 65.

Батьки підтримали твій вибір заробляти музикою?

Свого часу було нерозуміння. Мовляв, навіть якщо ти музикант, все одно треба намагатися десь влаштуватися. Моя історія – одна на тисячу. Жити в такому стилі, як я, не всім підходить, не всім це треба. Не маю вищої освіти й офіційної роботи, хоча безліч разів подавала своє резюме. Мене не брали, і я вибрала займатися самоосвітою, бути фрилансером та вільним художником. Це важкий шлях.

Ви були зіркою у музичній школі?

Я не виділялася серед інших. В мене було дуже багато комплексів і страхів. Але строгі вчителі створили в мені цей стрижень. Дуже багато дітей хочуть все покинути і сказати «до побачення». Я теж якось приходила забрати документи. Але мені сказали: «Хе-хе-хе, стояти. Нікуди ти звідси не підеш». І завдяки цьому музика стала моєю професією. Я закінчила музичну школу, потім музичний коледж із червоним дипломом і навіть виграла конкурс, завдяки якому могла вступити без іспитів до консерваторії. Але в останній момент вирішила не йти навчатись класичної музики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram bandura_krut 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Ви працювали якийсь час у Китаї. Що ви там робили?

Я заробляла на продакшн свого першого альбому, на закордонний мастеринг, на обкладинку. В Китаї також грала на бандурі, хоча спочатку їхала тільки співати. Мама в останній момент сказала: «Візьми бандуру з собою». Ну, я і взяла. Китайці думали, що це арфа. Вони люблять все незвичне, і я влучила в ціль. Так заробила гроші на перший альбом. Хоча його зустріли погано. Це був найбільший провал мого життя. Я тоді нічого не розуміла: не знала, як будується внутрішня начинка, що таке піар. Знала, що є музика, обкладинка і компакт-диск, все (сміється). Це був такий собі плювок у Космос. Мій перший альбом досі в мережі. Там є прикольні треки. Найобразливіше, що його обкладинка увійшла у п’ятдесят кращих за версією Karabas, а музика не увійшла. Хоча тоді мені було 18 років, що я могла розуміти. Зараз маю вже три альбоми, і якщо сісти й послухати їх один за одним, то можна відзначити зростання. І я рада й пишаюся, що в мене перший млинець грудкою, тому що сама розумію, що виросла. Це найцінніше.

Як до вас прийшла перша популярність?

Колись я записала один кавер на пісню Леонарда Коена «Алілуя». Думала просто зробити друзям подарунок, опублікувала відео у Facebook, затегала там усіх своїх. Запустила це відео, а пізніше вийшла новина, що Коен пішов на той світ. І відео почали сприймати як кавер-триб’ют. Про нього почали активно писати. В мені просто сидить якийсь геній СММ. Я не знала, що потрібно тегати людей, бо так більші охоплення, не знала, що Коен помер, не знала, що треба заливати відео на сторінку соцмережі, бо так краще для промоції. У результаті відео подивилися 50 тисяч людей. Знаєте, коли їдеш в Інтерсіті, оновлюєш стрічку, і з’являється відео «Дівчина здивувала користувачів мережі своїм макраме». Так само і в мене. Я прокинулася вранці й побачила цифру переглядів. Після цього мене почали багато куди запрошувати.

Посмотреть эту публикацию в Instagram bandura_krut 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Чому вирішили брати участь у Нацвідборі на «Євробачення – 2020»?

В кінці 2018-го я, як і будь-яка інша прогресивна дівчина, записала у свій щоденник плани на наступний рік. І там з’явилося «Євробачення». Минулого року не вийшло. А цього вже отримала запрошення. Тож усе справдилося. І для мене це крок вперед. Проте я хотіла б виступати у другому півфіналі, щоб мати більше часу на підготовку. Але потім зрозуміла, що у першому навіть краще. Знаєте, як у поліклініці – хочеться піти першим, «відстрілятися», і потім відпочивати до фіналу. А то хвилюєшся, очікуєш, порівнюєш себе з іншими, і ще тиждень переймаєшся. А так прийшов, раз-два, і все.

Усі знають, що ведучий Нацвідбору Сергій Притула на сцені ставить три запитання. Ви репетируєте цю розмову, думаєте, що він може спитати, що відповідати?

Після минулого Нацвідбору з’явилося це стандартне опитування, чий Крим і таке інше. Не знаю, чи про це можна жартувати… А взагалі думаю, що найголовніше – це швидко імпровізувати. Діалог із Притулою – це шахи: він тобі шах, а ти маєш йому мат. Зараз спеціально нічого не вигадую. Хоча є одна заготовка: «Мій інструмент дуже багато важить, тому обережніше, будь ласка» (сміється).

Ви неодноразово називали себе інтровертом…



Ми всі інтроверти, і я теж така – зараз даю інтерв’ю, а завтра закриюся, щоб набратися енергії та сили. А потім знову вийду на публіку…

Не боїтеся, що «Євробачення» вас зламає?

Якщо прийшов не підготовлений психологічно, тоді зламає. Тут вже питання в стрижні. Може, і мене зламає, я не знаю. Тоді ми пройдемо крізь цю травму, залічимо її, і станемо кращими.

А чому світ має вас почути?

Бо я люблю це, і віддала музиці все своє життя, ось чому.

KRUTЬ вийде на сцену Нацвідбору з піснею «99». І це прекрасне мелодійне звучання голосу та інструменту. Хто пройде у фінал важко передбачити – всі конкурсанти талановиті, незвичайні і порівняти їх дуже важко. Що ж, залишилося дочекатися закінчення першого півфіналу, який пройде сьогодні, 8 лютого. А поки ти можеш проголосувати за найкращого в нашому народному голосуванні.

Фото – @bandura_krut