Зовсім скоро 8 січня відбуватиметься перший півфінал Нацвідбору на «Євробачення-2020». І ми продовжуємо знайомити вас з учасниками! Мила, тендітна дівчина з важкою бандурою – одна з найзагадковіших учасниць півфіналу, тому ми впевнені, що 10 фактів, які ми зібрали про Марину Круть, допоможуть вам зрозуміти душу цієї виконавиці.

Отже, 10 цікавих фактів про Марину Круть, учасницю першого півфіналу Національного відбору на «Євробачення-2020»

1) Спочатку Марина хотіла грати на арфі, у неї навіть вдома є інструмент, але в результаті вибрала бандуру! І, як бачимо, не дарма!

2) Після закінчення музичного коледжу виграла приз – надходження в Консерваторію без іспитів. Але в останній момент передумала вчитися в Консерваторії і забрала документи.

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3) Довгий час працювала в Китаї, спочатку співала, а потім співала і грала на бандурі. У 18 років на зароблені в поїздці гроші записала свій перший альбом.

4) Прокинулася відомою після того, як записала кавер на пісню Леонарда Коена – Hallelujah. Запис вийшов через кілька днів після смерті виконавця, але сама Круть не знала спочатку, хто взагалі автор пісні та й те, що він помер недавно. Тому дуже здивувалася, побачивши з ранку на ролику десятки тисяч переглядів!

5) Марина – інтроверт, і дівчина впевнена, що всі люди мистецтва в різній мірі інтроверти.

6) У 18 років захопилася балетом, і навіть думала перекваліфікуватися у балерину. Але вирішила, що 18 років – занадто пізно, щоб починати танцювати професійно і залишилася в музиці.

7) Черпає натхнення з води, любить багато часу проводити біля озер, морів і океанів.

8) Марина зізнається, що любить поїсти. Але на фігурі це не позначається, тому що бандура – важкий інструмент (6,5 кг!), Який їй доводиться постійно носити з собою, тому поправити не боїться!

9) Коли вона тільки починала професійно займатися бандурою, багато музикантів дивилися на неї скоса, мовляв, навіщо ти за це берешся? Це ж не формат, що не популярний інструмент! Марина зізнається, що відчувала буллінг від колег і осуд.

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10) Під час навчання в музичній школі Марина грала в ансамблі бундуристів, й завжди «пасла задніх», за словами самої виконавиці. Ніхто з викладачів і не ставив на дівчинку, яка не подавала жодних надій.

І ось, пройшли роки, і зараз Марина Круть – досить відома бандуристка, і їздить по світу з виступами. 8 січня на Нацвідборі на «Євробачення-2020» Марина представить свою пісню «99», і побореться за місце в фіналі, а в подальшому і за право представляти Україну на пісенному конкурсі в Роттердамі.

Нагадуємо, що організаторами Нацвідбору на «Євробачення-2020» є СТБ і UA: Суспільне мовлення.

Фото: @bandura_krut

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