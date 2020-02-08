Катя Чілі (Katya Chilly) – одна із найзагадковіших учасниць Нацвідбору на пісенний конкурс «Євробачення-2020». Про її конкурсну пісню відомо дуже мало. Здається, що співачка тримає весь перфоманс у великому секреті. Адже вона серед тієї маленької кількості конкурсантів, що ще не презентували свій музичний матеріал назагал.

Судячи з манери виконання та подачі, глядачів чекає потужний вокал. Напередодні першого полуфіналу Нацвідбору Катя заспівала початок цієї суперсекретної конкурсної пісні:

Посмотреть эту публикацию в Instagram stbua 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Не знаю, як у вас, але у нас виникло ще більше питань. І на деякі з них вже є відповіді. Отже, конкурсна пісня Катя Chilly називатиметься «Піч». І ось що Катя розповіла про неї на свої сторінці в Facebook:

– Наша пісня називається «Піч». В українській міфології це місце, де відбувається трансформація. На рівні людського тіла це місце , – матка. Місце, де формується життя. Це пісня про двічінародження та про шлях просвітлення, про шлях воїна. Починається пісня словами: – Ма.. Де корінні народи? Де звірі? А далі… Правда лише те, що ви відчуєте. На сцені нас буде 6. За умовами конкурсу.

Схоже, що Катя дуже переживає перед виступом, який відбудеться 8 лютого. Вся підготовка, відповідальність та очікування фанатів лягли на її плечі важким тягарем:

– Вчора відбулося найстрашніше, стосовно #Євробачення2020 #нацвідбір, я відчувши вашу любов і підтримку злякалась і почала хвилюватись),гралась гралась і злякалась) що я не виправдаю ваших надій і очікувань. Ваша підтримка важлива і тимчасово змістився фокус. Я дуже сильно відчуваю довіру і любов. Я так, як страх товариш зовсім неконструктивний, я швидко повернулася увагою до тієї сили, що створила пісню, що спонукала бути тут, і відчула вже не страх, а Єдність і радість. Від процесу, і вдячність за можливість проживати це.

Ми красиві. Які ж ми красиві… Які ж ми красиві у своїх цінностях, сміливості і радості.

Розбитися може тільки его. А це точно не його історія. #розбитисяможетількиего. А якщо так, то на краще. Радію. Не боюсь. Хвилююсь. Бо там скарб серця. Всіх нас хто створював пісню. І всіх кого можна бути відчути, а це сама Земля. Радію. Що ми живі. Що ми сміливі. Що сам процес це ворота у вічність і радість.

зараз зі мною слова з моїх семінарів: Спів, – це побачення з собою, із своїм джерелом. Він цілющий рівно настільки, – наскільки. #радіти. І гумор. Помітила, що сміх освітлює те, що за страхом. Як промінчик сонечка.Коли ми сміємося залишається найголовніше. Відчуття чогось дуже справжнього. Ми відчуваємо своє серце і ми відчуваємо низ живота на рівні тіла. Якесь важливе поєднання)

Катя Чілі заспіває у першому півфіналі Нацвідбору під №3. І просить усіх, хто хоче її підтримати, відправляти смс на №3. Нацвідбір одночасно транслюватиметься на СТБ та UA: Суспільне мовлення.

Фото – Сергей Савченко (Sergey Savchenko) / сторінка Katya Chilly в Fb

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