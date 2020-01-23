Що підготує Катя Chilly для Нацвідбору на пісенний конкурс «Євробачення – 2020»? За результатами жеребкування легенда 90-х виступить в першому півфіналі 8 лютого за номером 3.

Катя Chilly – одна з найбільш неординарних українських виконавиць. Її величезний козир – неймовірний вокальний діапазон, адаптований унікальний фолк-матеріал і впізнавана манера виконання. Катя була суперзіркою в 90-х, але незабаром зникла з екранів ТБ. Після тривалої паузи співачка вирішила повернутися на сцену. І тепер вона – одна з конкурсантів Нацвідбору на пісенний конкурс «Євробачення-2020». Якщо ти раніше не чув (-а) про Катя Chilly – ми підготували 10 цікавих фактів про неї.

10 фактів про співачку Катя Chilly

1. Справжнє ім’я Катя Chilly – Катерина Кондратенко. Вона народилася в Києві в 1978 році. Вивчала філологію і фольклористику в Національному університеті імені Тараса Шевченка. Пізніше закінчила аспірантуру не тільки там, а й в Люблінському університеті. Катя – етнограф, антрополог і фольклорист.

2.Співачка підірвала український шоу-бізнес своїм виступом на фестивалі «Червона рута» в 1996 році в Харкові. Тоді її образ кардинально відрізнявся від нинішнього – чорна підводка, яскраві тіні, танці на сцені. Того ж 1996 року Катя випустила дебютний альбом «Русалки In Da House». Ось так, наприклад, вона виступала в 1997.



3.Артистка обожнює експериментувати. Вона однією з перших використала 3D-графіку в Україні, створивши в 2011 році кліп «Півні». Сміливо бешкетувала з образами. У кліпі 2012 року «Я – молодая» вона доповнила лук незвичайним аксесуаром – пов’язкою на око. Цей епатажний костюм ще довго обговорювали її шанувальники. У 2014 вийшов хіт «Понад хмарами», який був записаний разом з фронтменом гурту «Тартак» Сашком Положинським. Тоді поєднання хіп-хопу і фолку підірвало українські хітпарад.





4.Підкорення українського шоубізу зупинилося через несподівану травму. Під час одного з концертів Катя впала зі сцени, сильно травмувавши хребет. Її реабілітація проходила важко. ЗМІ писали про депресію співачки. Але Катя не тільки працювала над поліпшенням здоров’я, але й записувала музику. У цей період вийшов другий альбом «Сон».

5.За плечима Каті – 40 сольних концертів у Великобританії, виступи в США, Польщі, Німеччині та Швеції, більше тисячі концертів в Україні та участь у десятках музичних фестивалів. Ще в 1997 році канал MTV запрошував її на ефіри, а пізніше BBC транслював живий концерт. Більше того,ця британська компанія створила відео з виступу співачки та рік показувала цей «кліп» в ефірі.

6. На сьогоднішній момент Катя Chilly випустила 5 аудіальбомов і готує ще три. В її дискографії – «Русалки In Da House» (1996), «Сон» (2002), «Півні» (2005), «Я – молодая» (2006). І 5 відеокліпів – «У землі», «Понад хмарами», «Півні», «Я – молодая» і «Крашен вечір».

7.С 2006 року співачка не випускала альбомів, але розвивала музику: з’єднувала фолк і електроніку, виступала з джазовим колективом Solominband. Зараз вона натхненниця і вокаліст «Katya Chilly Group 432 Гц». Її голос доповнюють професійні музиканти, що грають на фортепіано, контрабасі, ударних, скрипці і дарбуці.

8. У 2017 році Катря Chilly повернулася в український шоубіз, взявши участь в музичному телепроекті. Навіть там вона не відійшла від свого фірмового етностилю: співала варіації своїх пісень, а не кавери хітів інших виконавців.

9.Артистка оберігає особисте життя від ЗМІ. Але журналісти пронюхали, що вона заміжня за музикантом зі свого колективу – піаністом Олексієм Боголюбовим. Пара виховує сина Святозара. Цього білявого хлопчика ти можеш побачити на виступах Катя Chilly. Він, не соромлячись, виходить на сцену і підспівує мамі.

10.Katya Chilly має звання «Кавалер ордена Миру» від фонду Реріхів і є послом толерантності UNDP Ukraine.

Судячи з творчого шляху цієї співачки глядачі побачать на сцені Нацвідбору на «Євробачення -2020» щось неймовірне. Вже зараз можна передбачити, що її номер і пісня не будуть стандартними. Що ж, глядачі, готуймося до неформату.

Фото – fb:katyachilly

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